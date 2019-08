Lackenbach: Bereits zum 3. Mal veranstaltet der Sportverein Lackenbach heuer seine legendäre Summer Pulse Party. Das Fest steigt am Samstag, dem 24. August, ab 20 Uhr am Open Air Gelände des FVZ Lackenbach.

Sensationelle Specials wie eine einzigartige Bühne, legendäre Lichtshows und Lichteffekte, ein unvergleichbarer Sound und großartige DJs machen die Summer Pulse Party 2019 zum absoluten Pflichttermin in diesem Sommer! Auf die Besucher warten nicht nur viele verschiedene Bars und die besten Shots im Bezirk, sondern auch eine Lounge-Beach-Area mit Cocktails, Pools, Sand und Liegestühlen.

Musikalisch legt die Summer Pulse Party im Jahr 2019 noch einen drauf. Der Lackenbacher Eigenbau-DJ Miles, sowie die Tiroler DJ Kii und DJ Medusa – der Rohdiamant unter den österreichischen Top-DJs – sorgen für die genialste Partystimmung des Sommers. Als besonderes Schmankerl wird Rudy MC das Line Up der Summer Pulse Party aufmischen. Auf seiner Visitenkarte stehen Mega-Events wie Summer Splash, Spring Break Europe am Zrce Beach oder das Electric Love Festival – heuer wird er in bester Summer Splash-Manier erstmals auch in Lackenbach dafür sorgen, dass bis in die Morgenstunden durchgetanzt und -gefeiert wird!

Vorverkaufskarten sind in allen burgenländischen Raiffeisenbanken zum vergünstigten Preis erhältlich. Die Abendkarten sind limitiert.