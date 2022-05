Stings Hits im Schlosspark Eisenstadt

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Stings „My Songs“ wird am 15. Juli im Schlosspark in Eisenstadt über die Bühne gehen. Stings „My Songs“ wird eine rasante, dynamische Show sein, die sich auf die beliebtesten Songs von Sting konzentriert und die gesamte Karriere des 17-fachen Grammy Award-Winner umfasst. Fans dürfen sich auf „Englishman in New York“, „Fields Of Gold“, „Shape Of My Heart“, „Every Breath You Take“, „Roxanne“, „Message In A Bottle“ und viele mehr freuen.

Die BVZ verlost Tickets für das Konzert von Sting am 15. Juli im Schlosspark Esterhazy in Eisenstadt. Einsendeschluss: 25. Mai.