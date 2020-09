Seine Identität hält der etwa 40-jährige Brite erfolgreich geheim, seine Werke dagegen erobern nicht nur die Straßen, sondern auch die Auktionshäuser der Welt.

Die Ausstellung „The Art of Banksy“ zeigt mehr als 100 Werke des Künstlers – Fotografien und Drucke, einige eigens für die Ausstellung reproduziert. Eine Videodokumentation gibt Einblicke in Leben und Werk, alles präsentiert in einem einzigartigen Setting. Die Ausstellung läuft vom 23. Juli bis zum 4. Oktober in den Sofiensälen (1030 Wien, Marxergasse 17).

Die BVZ verlost Tickets für die Ausstellung „The Art of Banksy – Without Limits“ in den Wiener Sofiensälen. Kennwort: Banksy. Einsendeschluss: 16. September.