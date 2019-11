„Over The Hump“ war das Album, mit dem die Kellys von heute auf morgen von Straßenmusikern zu Megastars wurden. Mit Hits wie „An Angel“, „First Time“, „Why Why Why“ und vielen anderen wurde es mehr als 3,5 Millionen Mal verkauft. Ein Vierteljahrhundert nach Veröffentlichung wird „The Kelly Family“ im Herbst auf große „25 Years – Over the Hump“-Arena-Tournee gehen und dieses Jubiläum gebührend mit ihrem Publikum feiern.

Wir verlosen Karten!

Die BVZ verlost Karten für das Konzert am 19. Dezember in der Wiener Stadthalle. Kennwort: Kelly Family. Einsendeschluss ist der 19. November.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann sich auch jetzt schon Tickets sichern auf BVZ.at/ticketshop!