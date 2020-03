Da gibt es diesen Vampir, der kein Blut sehen kann. Und eine Ausbildung zum Jedi geht da mächtig daneben. Ja, es ist eine wundersame Welt, in die Tricky Niki das Publikum mitnimmt: Seine eigene! Der freche Show-Mastermind bietet auch in seinem vierten Solo-Programm NIKIpedia einen Mix aus interaktiver Comedy, Magie, Entertainment und Bauchrednerkunst.

Die BVZ verlost Tickets für das Kabarett „Tricky Niki“ am 27. März in der KUGA Großwarasdorf. Kennwort: Tricky Niki. Einsendeschluss: 17. März.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann sich auch jetzt schon Tickets sichern auf BVZ.at/ticketshop!

Einsendungen per Mail an: gewinnspiel@bvz.at, per Post an BVZ, Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt oder auf BVZ.at. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Die Teilnehmer erklären sich bereit, dass personenbezogene Daten dem Veranstalter weitergeleitet werden, um die Ticketaushändigung am Veranstaltungstag zu ermöglichen.