Thomas Bergersen und Nick Phoenix, die weltweit führenden Epic-Music-Komponisten und -Produzenten, brechen mit ihrer in Kalifornien ansässigen Produktionsfirma „Two Steps from Hell“ sämtliche Streaming- und Follower-Rekorde. Mit über fünf Milliarden Zuhörern auf YouTube und anderen Streaming-Plattformen und vier Platin-Alben gehören „Two Steps from Hell“ schon jetzt zu den erfolgreichsten Musikformationen überhaupt.

Titel wie Protectors of the Earth, Heart of Courage, Victory oder Archangel mit ihrem unverkennbaren, von archaischen Klängen getragenen, bombastischen Sound lassen die Herzen von Millionen Fans höher schlagen.

Die BVZ verlost Tickets für „Two Steps from Hell“ am 29. April in der Wiener Stadthalle.

Kennwort: Two Steps from Hell. Einsendeschluss: 5. April.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann sich auch jetzt schon Tickets sichern unter BVZ.at/ticketshop!