Am 20. und 21. September wird die Ottakringer Brauerei in Wien wieder zum Zentrum für Rum-Fans. Neben der Möglichkeit, edle und seltene Rumsorten aus aller Welt zu verkosten, geben internationale Rum-Experten im Rahmen von Tastings ihr Wissen über das edle Zuckerrohrdestillat preis. Kubanische Livemusik sorgt für karibisches Flair. 2019 wird das Angebot um eine Food-Area und eine Festival-Aftershow erweitert.

Die BVZ verlost Tickets für das Rumfestival am 21. September in der Ottakringer Brauerei in Wien. Teilnahmeschluss ist der 5. September.