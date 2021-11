Gospiel-Konzert zum Mitmachen

Ruhig sitzen bleiben? Nicht bei diesen Konzert-Events! Denn bei dieser mitreißenden Performance von The International Gospel Society heißt es: mitklatschen, mittanzen und mitsingen.

Mastermind und Leadsänger ist Big John Whitfield. Der US-Amerikaner lebt seit vielen Jahren in Wien und bezaubert die österreichische und europäische Musikszene mit energiegeladenen Auftritten. Das abwechslungsreiche Programm ist ein echtes Best of Gospel und lässt keine Wünsche offen. Mit den weltbekannten Gospel-Hits wie „Amazing Grace“, „Oh When The Saints“ oder „Oh Happy Day“ ist gute Laune vorprogrammiert.

Die BVZ verlost Tickets für die Christmas Gospel Tour am 20. November (Beginn: 19.30 Uhr) im Lisztzentrum Raiding und am 8. Dezember (Beginn: 17.30 Uhr) in der Evangelischen Kirche in Gols. Kennwort: Gospel Raiding. bzw. Gospel Gols. Einsendeschluss: 14. November.