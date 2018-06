Jack Johnson im Römersteinbruch St. Margarethen.

Gewinnspiel. „All the light above it too“ ist der Titel seines brandneuen Albums und bezieht sich auf die Sonne, die in alle Richtung scheint, erzählt der auf Hawaii lebende, mehrfach mit Platin ausgezeichnete Singer-Songwriter Jack Johnson. Bei der Gestaltung seines siebten Albums hat er lebensverändernde Erfahrungen eingebracht wie einer Segeltour über den Nordatlantik mit einer gemeinnützigen Organisation, die sich mit der Bekämpfung der Plastikverschmutzung beschäftigt. Diese Reise wurde auch in einer Dokumentation „The Smog of the Sea“ festgehalten. Am Dienstag, dem 24. Juli, ist Jack Johson im Römersteinbruch St. Margarethen live zu sehen.

Tickets im BVZ-Ticketshop erhältlich.