"Jazz im Haydnsaal" lädt in's Schloss Esterhazy.

Am 13. September sind Jazzfans in Schloss Esterhazy in Eisenstadt gut aufgehoben. „Jazz im Haydnsaal“ bringt die Größen der heimischen Jazzmusik nach Eisenstadt. Unter anderem wird Harri Stojka auftreten. Mit seiner Formation „Harri Stojka Express“ bewegt er sich vor allem im JazzRock.

Auch „Café Drechsler“ sind mit dabei. Was man bis Anfang des 21. Jahrhunderts nur in elektronischer Form von den DJs kannte, übertrugen „Café Drechsler“ in einen komplett akustischen Kontext, mit dem sie national wie international überwältigende Erfolge erzielten.

