Passion und Temperament schreibt man Latinos gerne zu. Das gilt erst recht für einen stolzen Argentinier wie Semino Rossi. Sinnlichkeit und Leidenschaft gemischt mit spanisch melodiösen Rhythmen und Tänzen wie dem Tango bringt er im Frühling live mit seiner 12 Mann starken Band & Special Guest Manolo Voice of the Gypsies auf die Bühnen. Mit der Latino-Tour 2019 erfüllt sich der Schlagerstar einen Traum, "der mein Herz und meine Seele zum Klingen bringt."

Der gebürtige Lateinamerikaner erfüllt sich mit diesem außergewöhnlichen Tour-Programm einen Herzenswunsch, den er seit vielen Jahren in sich trägt. "Ich habe auf den richtigen Augenblick gewartet, um in meiner Muttersprache zu singen", freut sich der 56-Jährige auf diesen musikalischen Ausflug zu seinen Wurzeln. Mit insgesamt 18 außergewöhnlich berührenden Konzerten, davon 6 in Österreich, öffnet Semino Rossi im April 2019 sein Herz und gewährt bewegende Einblicke in seine Seele.

Wir verlosen 2x2 Tickets für die Show am 10. Mai in Wien. Teilnahmeschluss ist der 2. Mai!