Was haben Swedish House Mafia, Macklemore, Twenty One Pilots, Sunrise Avenue und Alligatoah gemeinsam? Neben zahlreichen Chartplatzierungen, riesigen Fangemeinden und spektakulären Live-Shows natürlich, sind sie alle heuer beim Line-up des Frequency Festivals in St. Pölten dabei und versprechen den Besucherinnen und Besuchern ein Wochenende voller Action, Musik und Party-Stimmung.