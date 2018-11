Der „Salzburger Advent“ hat es sich seit beinahe dreißig Jahren zum Herzensanliegen gemacht, auf das schönste Fest im Jahreskreis einzustimmen. Ein umfangreiches Werk an Kompositionen, Geschichten und Theaterstücken zeugt von der Kreativität und Schaffenskraft aller Mitwirkenden. Das neue Programm 2018 steht ganz im Zeichen des berühmtesten Weihnachtsliedes der Welt – „Stille Nacht, Heilige Nacht“ – das im Jahr 2018 schon 200 Jahre alt wird.

Der Salzburger Advent findet am 18. Dezember in der Wiener Stadthalle, in der Halle F, um 20 Uhr statt.

Karten sind im BVZ-Ticketshop erhältlich.