Karten für Ernst Molden und Ursula Strauss zu gewinnen!.

Ernst Molden hat für Ursula Strauss und sich ein Dutzend neuer Lieder geschrieben. Nach einer umjubelten Vorpremiere folgen nun das Album „Wüdnis“ und die dazugehörige Tour mit Station in der Cselley Mühle, in der das neue Album produziert wurde. Die Songs erzählen von der Wildnis in und zwischen den Menschen.

