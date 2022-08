Jetzt Tickets für "Sommernachtstraum" in Wien gewinnen!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

In Michael Niavaranis Sommernachtstraum, gemeinsam mit dem Theaterregisseur Laurence Boswell, ist Puck, der Poltergeist, am Werk, wenn sich Liebende ewiges Begehren versprechen und sich dann in jemand anderes verschauen. Da streiten die Elfenkönigin und der König und die Elemente spielen verrückt.

Die BVZ verlost Tickets für „Sommernachtstraum“, eine Komödie von William Shakespeare, bearbeitet von Niavarani und Boswell, am 18. September im Theater im Park in Wien. Kennwort: Sommernachtstraum. Einsendeschluss: 8. September.