Wir verlosen Tickets für „Ernst Molden & Nino aus Wien“!

Ernst Molden & Der Nino aus Wien schrieben zum Zirkus und über den Zirkus, über Zirkusmacher und Clowns. Es ist ein behutsames Konzeptalbum über das fahrende Volk und es sind nicht zuletzt Lieder zu Harald Aues Dokumentarfilm „Ein Clown“. „Clowns waren für mich schon lustig“, erinnert sich Molden im Ö1-Interview“, aber auch traurig. Ich dachte, der Clown ist eh schon so arm und versteht so wenig und dann lachen ihn noch alle aus.“ Vor geschätzten zwei Jahren war Der Nino aus Wien das letzte Mal im Zirkus. „Es war bunt und ein lustiger Abend. Kurz wollte ich Artist werden, aber ich hab den Gedanken wieder verworfen und am nächsten Tag ein Lied geschrieben.“

Die BVZ verlost Karten für „Ernst Molden & Nino aus Wien“ am 6. Juli im Kurpark Baden. Kennwort: Ernst Molden. Einsendeschluss: 18. Juni.