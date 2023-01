Jetzt Tickets für das Kabarett von Aida Loos gewinnen!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Aida Loos war so knapp vor ihrem Durchbruch, die gläserne Decke hatte schon einen Sprung, aber dann kam Corona. Jetzt ist sie „arbeitsloos“ und wird vom AMS als Servierkraft in die Aida am Stephansplatz vermittelt.

Nachdem sie den ersten Schlag mit Kaffee verdaut hat, tauscht sie die Bretter, die einst die Welt bedeuteten, gegen ein Besenkammerl, das nun ihre Pause darstellt. Von dort aus parodiert sie vor allem ihre Gäste, die von bezirksbekannten Alkoholikern bis hin zu prominenten Persönlichkeiten reichen. „Arbeitsloos“ ist eine Melange aus dem, was war, was ist und was sein könnte, wenn man die Dinge durch die zuckerlrosane Brille sehen würde.

Die BVZ verlost Tickets für „Arbeitsloos“ mit Aida Loos am 25. März in der KUGA Großwarasdorf. Kennwort: Aida Loos. Einsendeschluss: 20. Jänner.