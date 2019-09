1. Tag, Samstag: Anreise nach Kiel

Anreisepaket A: Treffpunkt am Flughafen Wien und Abflug nach Hamburg. Transfer zum Hafen in Kiel und Check In.

Anreisepaket B: Busreise nach Kiel zum Hafen und Check In.

Um ca. 19:00 Uhr stechen Sie mit der MSC Meraviglia in See.

2. Tag, Sonntag: Kopenhagen

Die dänische Hauptstadt zählt als Hafenstadt mit atemberaubender Sicht auf das Meer zu den schönsten Städten Europas. Das Wahrzeichen ist die berühmte kleine Meerjungfrau. Kopenhagen bietet neben der wunderschönen historischen Altstadt, Tivoli, Schloss Amalienborg noch weitere zahlreiche interessante Sehenswürdigkeiten und moderne Architekturjuwelen.

3. Tag, Montag: Tag auf See

Die MSC Meraviglia bietet großartige Restaurants, eindrucksvolle Unterhaltung mit atemberaubenden Panoramabereichen, eine innovative Lounge mit Meerblick, eine überdachte Innenpromenade und viele weitere außergewöhnliche Bordangebote für ein perfektes Erlebnis auf See. Lassen Sie sich an Ihrem Tag auf See von den Einzigartigkeiten des Schiffes sowie von speziellen Moser-Programmpunkten verwöhnen.

4. Tag, Dienstag: Helsinki

Helsinki, die Kapitale Finnlands ist eine lebendige Stadt an der Ostsee mit wunderschönen Inseln und weitläufigen Parks. Sie gilt als eine außergewöhnliche skandinavische Hauptstadt und im Stadtzentrum findet man ein einzigartiges Beispiel der Art-Nouveau-Architektur. Die gepflasterten, engen Straßen sind gesäumt von kleinen bunten Holzgebäuden. Zwischen der historischen Geschichte und den zahlreichen Grünflächen der Stadt findet man überall die jugendliche Atmosphäre wieder.

5. Tag, Mittwoch: St. Petersburg

Die Hafenstadt wurde vom berühmten russischen Zaren, Peter dem Großen, gegründet und hat ihren Namen zu Ehren des Apostels Petrus erhalten. Auf Grund ihrer Lage, Eleganz und Würde wird die Stadt auch als „Venedig des Nordens“ bezeichnet. Die Tatsache, dass gerade hier auf dem sumpfigen Gebiet eine derart prächtige Hauptstadt entstehen sollte, ist einerseits auf die strategisch günstige Lage der Newa-Mündung und andererseits auf die Nähe zu Westeuropa zurückzuführen. St. Petersburg wird auch heute noch oft das „Tor zum Westen“ genannt.

6. Tag, Donnerstag: Tallinn

Wie eine Reise durch die Zeit verzaubert Tallinn, die Hauptstadt Estlands, mit ihrem besonderen Charme aus der Vergangenheit. Das Stadtzentrum mit seinen mittelalterlichen Gassen ist umgeben von einer bestens erhaltenen, mächtigen Stadtmauer.

7. Tag, Freitag: Tag auf See

Entspannen Sie in den Relax-Bereichen des Schiffes und lassen Sie sich von Wolfram Pirchner und seinem Team unterhalten.

8. Tag, Samstag: Kiel und Heimreise

Am Morgen Ankunft mit dem Schiff in Kiel. Transfer zum Flughafen Hamburg und Rückflug nach Wien oder Busreise retour nach Österreich.