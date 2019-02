Hier findet ihr - laufend aktualisiert - die besten Schnappschüsse der Reise:

1. Tag Bier- und Genusskreuzfahrt 2019 Vollbild Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee FB 1 / 67 Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee 1. Tag Bier- und Genusskreuzfahrt 2019 .

Tag 1 - die Anreise: aus Schnee und Minusgraden in den Sommer

Am Samstag-Vormittag ist es so weit: aus ganz Niederösterreich sammeln die Busse die Teilnehmer der 4. NÖN Bier- und Genusskreuzfahrt ein und bringen uns bequem zum Flughafen.

Dort wartet bereits der berühmte zweistöckige "A380"-Airbus, eines der größten Passagierflugzeuge der Welt. Man hat das Gefühl, er gleitet schwerelos durch die Luft. Ausgestattet mit Bord-Entertainment, das unglaublich viele Videos und Spiele umfasst, vergehen die rund sechs Stunden Flug sehr schnell und schon geht es in den Landeanflug. Dass es zwischendurch auch kulinarische Köstlichkeiten gibt, macht die Anreise noch kurzweiliger.

Der Flughafen in Dubai beeindruckt uns mit seiner modernen Architektur und Größe - zur Abholung unseres Gepäcks geht es ein Stück mit dem Zug. "Also das hab ich auch noch nicht erlebt", meint so mancher Reiseteilnehmer. Alles läuft perfekt und schon bald sitzen wir im Reisebus, der uns zu unserem Kreuzfahrschiff, der Costa Mediterranea, bringt. Vorbei am berühmten "Frame of Dubai", der nachts spektakulär beleuchetet ist, können wir einen ersten Blick auf den Hafen und die Skyline von Dubai erhaschen. Obwohl es bereits gegen Mitternacht (Österreich wäre nun gegen neun Uhr abends) ist, genießen wir die angenehm milde Luft. Das Einchecken ist völlig unkompliziert - unser Gepäck wird uns direkt in unsere Kabine gebracht.

So manch einer unserer Reisegruppe entschließt sich noch für einen kleinen Nightcap an der Bar, bevor es zur kurzen Nachtruhe in die Kabine geht. Morgen geht es früh los - unser erster Ausflug führt uns nach Dubai!

2. Tag Bier- und Genusskreuzfahrt 2019 Vollbild Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee FB 1 / 159 Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee 2. Tag Bier- und Genusskreuzfahrt 2019 .

Tag 2 - Dubai: eine Stadtrundfahrt zwischen hohen Türmen und duftenden Gewürzen

Gleich nach dem Frühstück geht es heute für uns auf Stadtrundfahrt durch Dubai. Unser ersten Stopp führt uns zur ältesten Moschee Dubais - ein beeindruckendes Gebäude mit einem ganz besonderen Charme.

Gleich danach zeigt uns unser Reiseführer den Nationalbaum der Vereinigten Arabischen Emirate: den Ghaff-Baum. Seine Wurzeln reichen 30 Meter in die Tiefe und so passt er hervorragend in das trockene Klima. Die Autobahn zwischen Abu Dhabi und Dubai schlängelt sich gleich einem grünen Band durch das Land, da diese Bäume - optisch unseren Weiden sehr ähnlich - als Allee gepflanzt wurden.

Wir erfahren viel von der Entstehung des Landes, den Scheichs und über die Lebensgewohnheiten hier. Natürlich besuchen wir das weltberühmte "Segelhotel", wo die billigste Nacht ohne Frühstück 3.000 Euro kostet. Die große Suite ist für 26.000 Euro pro Nacht verfügbar. Die Skyline von Dubai entstand erst seit der Jahrtausendwende - heute beeindrucken die zahlreichen Wolkenkratzer sehr, unter ihnen der höchste Tower der Welt mit 828 Meter. Dubai wäre nicht Dubai, wenn nicht schon wieder der nächste Superlativ in Planung wäre: ein neuer Tower mit über 1.000 Meter Höhe.

Nach dem Besuch eines Museums mit vielen Informationen zum ursprünglichen Leben in Dubai fahren wir mit einem Schifftaxi, einem beim Zusteigen herrlich wackeligen und trotzdem sehr sicheren Fahrzeug, zu einem der typischen Märkte. Zuerst sind wir am duftenden Gewürzmarkt, wo wir viel kosten und von Datteln über Weihrauch bis zu Safran und Kurkuma so einiges kaufen. Danach werfen wir noch einen Blick in die funkelnden Auslagen des Gold- und Silberschmuckverkäufer, die vom Stil eine Vielfalt von europäischem Geschmack bis hin zu opulenten indischen Schmuckstücken anbieten. Schon ist unser Ausflug zu Ende und es geht zurück zu unserem Schiff.

Vor dem Ablegen absolvieren wir die Sicherheitsübung und entspannen in der Sonne, bevor es zum exzellenten Abendessen geht. Als besonderes Highlight am Abend folgt die Bierpräsentation und das Bierquiz mit dem Braumeister der Zwettler Brauerei Heinz Wasner - neben tollen Preisen für die Bierspezialisten gibt es lässige Zwettler-Strohhüte und Sonnenbrillen für alle. Die werden wir morgen im Oman gut gebrauchen können und sehr chic aussehen!

3. Tag Bier- und Genusskreuzfahrt 2019 Vollbild Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Der fertige Getreidesalat! Im Beitrag gibt's das Rezept zum Nachkochen! | Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee FB 1 / 138 Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Anzeige Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Fotograf & Fee Der fertige Getreidesalat! Im Beitrag gibt's das Rezept zum Nachkochen! 3. Tag Bier- und Genusskreuzfahrt 2019 .

Tag 3 - Muscat: die mystische Stadt

In den frühen Morgenstunden legt die Costa Mediterranea im Hafen von Muscat, einer Stadt umgeben von schroffen Bergen und karger Landschaft, an. Für uns geht es im strahlenden Sonnenschein auf einen Ausflug in diese Welt aus tausendundeiner Nacht.

Unser Reiseführer Ajay fragt uns gleich zu Beginn, welche Stadt in Europa alle Omani wohl kennen? Es ist Garmisch-Partenkirchen - hier hat der Sultan des Omans einen Palast, den er immer wieder gerne mit seinem Hofstadt inklusive seines mehr als 100 Mann umfassenden klasssichen Orchesters besucht. Der Sultan hat das Land in die Moderne geführt und gleich ob Straßenbau, Schulen oder Gesundheitsversorgung viel für seine Untertanen erreicht. Jeder Omani bekommt zu seinem 18. Geburtstag ein Stück Land geschenkt und so die Möglichkeit, sich ein Eigenheim zu bauen.

Durch eine überaus saubere und gepflegte Stadt geht es zur großen Moschee, sie ist die größte des Landes und die zweitgrößte des gesamten arabischen Raumes. In der Mitte hängt in einer Kuppel ein 14 Meter hoher und acht Tonnen schwerer Kronleuchter, den Unmengen an Swarowski-Kristallen zieren. Insgesamt können 21.000 Menschen hier gleichzeitig beten. Für uns Touristen ist sie am Vormittag zugänglich. Frauen müssen dabei lange Hosen oder Röcke, Ärmel und ein Kopftuch tragen, für Männer reichen lange Hosen und Shirt oder Hemd. Eines gilt für uns alle: Schuhe ausziehen!

Im Garten der Moschee können wir Kaffee verkosten, der traditionell mit Datteln serviert wird. Ajay erzählt uns mit einem Grinsen im Gesicht, dass Männer rund 7 und Frauen 3 Datteln am Tag essen sollten - für beste Gesundheit und viel Energie in jeder Lebenslage.

Für uns geht es weiter zu einem Souk - der Oman ist berühmt für seinen Weihrauch, der aus dem Süden kommt. Der grüne ist der von bester Qualität. "Kommt die Muskat-Nuss aus Muscat?" wird Ajay gefragt. Das muss er verneinen, diese stammt aus Nordafrika! Wir schlendern durch den Markt, gustieren und können bei so manchem hübschen Souvenier nicht nein sagen. Nach dem Besuch des Königspalastes im alten Muscat und eines Museums geht es wieder zurück zum Schiff.

Dort heißt es „Heute kochen“ für uns! Seminarbäuerin Elisabeth Lust-Sauberer aus Hollabrunn zeigt uns Köstlichkeiten wie ihren Getreidesalat. Und schon folgt das lustige Nachkochen – alle, ob Männer oder Frauen, sind mit Feuereifer dabei und in Teamwork wird geschnitten, gerührt und gekostet. Gemeinsam mit Mimi Krenn, Seminarbäuerin aus der Buckligen Welt, entstehen so in kurzer Zeit viele Leckereien. Als Abschluss plaudern Wolfram Pircher und Reisebüro-Inhaber Fritz Moser mit den Reiseteilnehmern über die Ursprünge der Bier- und Genusskreuzfahrt und erzählen amüsante Geschichten ihrer gemeinsamen Reisen.

Abends steht die weiße Nacht auf dem Programm und wir freuen uns schon auf unseren morgigen Tag auf See, der mit einem Frühschoppen der legendären Jazz-Gitti beginnt.

Ein Rezept für unsere NÖN-Leser zum Ausprobieren:

Getreidesalat:

50 g Couscous (oder Dinkelreis oder Ebly), 50 g kernlose Weintrauben, 50 g Äpfel, 50 g Beeren (zB Erdbeeren), 1 Pfirsich, ½ Bund Frühlingszwiebel, je eine halber roter oder grüner Paprika, 2 feste Paradeiser, 250 g Sauerrahm, eventuell etwas Mayonnaise, 1 EL Senf, 1/8 Liter Essig, 1/16 Liter Öl, 250 g Schafkäse, 100 g Walnüsse, Petersilie, Salz, Pfeffer.

Tipp: man kann auch in Streifen geschnittenen Schinken dazu geben.

Das Getreide bissfest kochen und abkühlen lassen. Weintrauben halbieren und schneiden. Äpfel, Pfirsich, Zwiebel und Paprika klein würfelig schneiden. Sauerrahm mit Mayonnaise verrühren und mit Senf, Salz und Pfeffer pikant abschmecken. Mit Getreidereis, Gemüse und Obst verrühren und nochmals abschmecken. Mit gehackten Walnüssen, geschnittenem Schafkäse und Kräuter servieren!

Guten Appetit!