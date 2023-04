4 Tage Rom „Die ewige Stadt“

Termine

13.07. – 16.07.2023

03.08. – 06.08.2023

10.08. – 13.08.2023

07.09. – 10.09.2023*

21.09. – 24.09.2023*

05.10. – 08.10.2023*

Preise

Im Doppelzimmer ab 699 EUR

*Terminzuschlag: 100 EUR p.P.

Einzelzimmerzuschlag: 240 EUR

Leistungen

Linienflug Wien – Rom – Wien mit Austrian in der Economy Class

Sämtliche Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren in der Höhe von 70,40 EUR (Stand: September 2022), Änderungen vorbehalten

3 Nächtigungen im 4* Hotel Mondial (www.hotelmondialtome.com) oder gleichwertig, Basis Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC

3 x Frühstücksbuffet im Hotel

Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen

Stadtrundfahrt Rom am Ankunftstag

Reisehandbuch

Voraussichtliche Flugzeiten, Änderungen vorbehalten

Wien – Rom OS 501 06:40 – 08:10 Uhr

Rom – Wien OS 506 21:30 – 23:05 Uhr

Zug zum Flug ab/bis ganz Österreich

Nicht inkludiert

Getränke und nicht angeführte Mahlzeiten, Trinkgelder, Reiseversicherung, City Tax vor Ort zu zahlen (6 EUR pro Nacht/pro Person), alle nicht angeführten Leistungen, Q-Plus Mehrwertpaket (29 EUR p.P.)

Reiseprogramm

1. Tag: Wien – Rom

Linienflug von Wien nach Rom. Abholung am Flughafen Rom von Ihrem deutschsprachigen Fremdenführer und Transfer in die Stadt. Stadtrundfahrt mit Ende beim Hotel und Check In im Hotel im Zentrum von Rom. Nächtigung im ****Hotel.

****Hotel Mondial (www.hotelmondialrome.com)

Das 1870 erbaute Hotel Mondial ist unweit von Cafés und Bars im historischen Stadtteil von Rom gelegen. Es bietet klimatisierte Zimmer, kostenloses Wi-Fi in den öffentlichen Bereichen sowie einen Privatparkplatz vor Ort. Dieses Hotel befindet sich im Stadtteil Repubblica, 600 Meter vom Bahnhof Roma Termini entfernt. In 1 km Entfernung liegt das Stadtzentrum. Santa Maria Maggiore liegt in unmittelbarer Nähe zum Hotel. Die Zimmer sind mit WLAN, einem persönlichen Safe und einer Klimaanlage sowie privaten Badezimmern ausgestattet. Ein Frühstücksbuffet wird täglich in der Lounge serviert. Man kann sich in der Cafébar bei einem Lieblingsgetränk entspannen. In einem 5-minütigen Spaziergang erreicht man das Cafe La Cucina Nazionale. Zur U-Bahn-Station Repubblica - Teatro dell'Opera sind es lediglich 5 Fußminuten.

2. Tag: Rom

Frühstück im Hotel. Dieser Tag steht Ihnen für individuelle Erkundungen zur freien Verfügung.

3. Tag: Rom

Frühstück im Hotel. Dieser Tag steht Ihnen für individuelle Erkundungen zur freien Verfügung.

4. Tag: Rom – Wien

Frühstück im Hotel und Check-out (Gepäck kann in einem Raum im Hotel untergestellt werden).

Der heutige Tag steht Ihnen nochmals für individuelle Besichtigungen zur freien Verfügung. Rechtzeitiger Transfer vom Hotel zum Flughafen und Heimflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!

Bitte beachten Sie, dass wir bei Nichterreichen der Mindestteilnehmeranzahl die Reise neu kalkulieren müssen und behalten uns daher vor, den Reisepreis zu erhöhen bzw. die Reise abzusagen!