1. Tag: Anreise / Ibmer Moor

Individuelle Anreise. Reisen Sie mit der Bahn an, Ankunft in Salzburg gegen Mittag. Ihre Reiseleitung erwartet Sie am Bahnhof. Nach Ankunft am Bahnhof Salzburg Bustransfer zum Hotel, wo ein Welcomedrink sowie ein Mittagessen auf Sie wartet. Anschließend Check-in und etwas Zeit zum Akklimatisieren. Sie haben Gelegenheit zum Besuch des berühmten Bierbottichbades (fakultativ – Weltpatent!), Besuch des Wellnessbereiches oder Sie spielen eine Runde Wanderbauerngolf mit lokaler Begleitung. Am späten Nachmittag / Abend Busfahrt zum Ibmer Moor, dem größten Moorkomplex Österreichs. Nehmen Sie an einer Naturschauspiel-Wanderung „Irrlichter und Moorgeister“ teil.

Bei Tageslicht wandern Sie durch das Ibmer Moor zur Jausenstation Seeleiten, wo Sie eine Moorjause mit einem Getränk genießen können. Anschließend nächtliche Laternenwanderung durch das Moor, ein besonders schauriges und faszinierendes Erlebnis. Nächtigung im Hotel. Sollten Sie nicht gut zu Fuß sein können Sie eine „kleine Moorrunde“ machen und werden mit dem Bus zur Jausenstation gebracht.

2. Tag: Bayerische Impressionen

Nach dem Frühstück Busfahrt ins bayerische Tittmoning und kurzer Stadtbummel. Anschließend Fahrt mit einer Salzplätte durch die Salzachauen bis Burghausen. Bei Schlechtwetter bzw. Hoch- oder Niedrigwasser der Salzach fahren Sie stattdessen mit dem Bus zum ehemaligen Zisterzienserkloster Raitenhaslach und zur prächtigen Wallfahrtskirche Marienberg, jeweils mit Führung. Mittags Ankunft in der ehemaligen Herzogstadt Burghausen, Stadtbummel und etwas Freizeit am Stadtplatz mit Zeit zum Mittagessen. Nachmittags Führung durch die weltlängste Burganlage. Rückfahrt nach Dorfibm und Abendessen im Hotel. Nächtigung.

3. Tag: Braunau und Mattighofen, KTM Motohall

Frühstück im Hotel. Auf Ihrem Weg nach Braunau Besichtigung des Franz-Xaver-Gruber-Gedächtnishauses (Stille Nacht-Komponist, freiwillige Spende 2 EUR) sowie Besuch am Aussichtsplatz Duttendorf, wo Sie die beste Aussicht auf die Burghauser Burg genießen können. Nach einer Stadtbesichtigung von Braunau Freizeit und Zeit zum Mittagessen. Nachmittags Fahrt nach Mattighofen und Besuch der KTM Motohall. (Falls erwünscht können Sie alternativ das Zinngießerhaus in Mattighofen besuchen). Rückfahrt nach Dorfibm, Abendessen und Nächtigung im Hotel.

4. Tag: Gemütlicher Ausklang

Nach dem Frühstück haben Sie noch Gelegenheit, entweder den Wellnessbereich zu genießen oder Sie unternehmen fakultativ einen Ausflug mit dem „Innviertler Traktor-Roas“, die gegenüber vom Hotel ihren Ausgangspunkt hat. Am späten Vormittag Check-Out und rechtzeitiger Bustransfer zum Bahnhof. Rückfahrt mit der Bahn in Eigenregie.

Programmänderungen vorbehalten!

Individuelle An- und Rückreise mit der ÖBB (ohne Umsteigen)

Anreise

Wien Hbf. – Salzburg Hbf. RJ 596 08:55 – 11:48 Uhr

Wien Hbf. – Salzburg Hbf. RJX 152/562 09:30 – 11:52 Uhr

St. Pölten – Salzburg Hbf. RJ 596 09:30 – 11:48 Uhr

St. Pölten – Salzburg Hbf. RJX 152/562 10:00 – 11:52 Uhr

Abreise:

Salzburg Hbf. – Wien Hbf. RJX 563 14:08 – 16:30 Uhr

Salzburg Hbf. – Wien Hbf. RJ 649 14:12 – 17:05 Uhr

Salzburg Hbf. – St. Pölten RJX 563 14:08 – 16:00 Uhr

Salzburg Hbf. – St. Pölten RJ 649 14:12 – 16:30 Uhr

Ticketpreise auf Anfrage. Sparschiene-Tickets sind nicht stornierbar. D.h. bei einer Absage der Reise können diese Kosten nicht erstattet werden. Zugzeiten vorbehalten!