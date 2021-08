Vorläufige Zustiegsstellen:

Wien Westbahnhof, Felberstr., vis a vis Hotel Mercur St. Pölten Park & Ride, Mariazeller Str. Amstetten Park & Ride Amstetten West Linz / Ansfelden Raststation Rosenberger Raststation Landzeit Wels Parkplatz Friedhof, Friedhofstr.

Stornokosten

bis 120. Tag vor Reiseantritt 20%

119. bis 90. Tag vor Reiseantritt 35%

89. bis 60. Tag vor Reiseantritt 50%

59. bis 30. Tag vor Reiseantritt 75%

29. bis 20. Tag vor Reiseantritt 85%

19. bis 5. Tag vor Reiseantritt 90%

4. bis 2. Tag vor Reiseantritt 95%

ab 1. Tag vor Reiseantritt 100%

Flugtickets ab Ausstellung 100%

Nicht refundierbare Anzahlungen des Veranstalters an Lieferanten 100%. Bereits vom Veranstalter getätigte und nachweislich nicht erstattbare Ausgaben (z.B. Visa-Besorgung, nicht refundierbare Anzahlungen für Hotels und andere Leistungen, Tickets ohne Rückerstattungsmöglichkeit, etc.) sind im Falle eines Stornos in jedem Fall zur Gänze vom Kunden zu begleichen.

Versicherung

Wir empfehlen den Abschluss einer Reiseversicherung mit Stornoschutz. Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot zur Reise. Die detaillierten Versicherungsbedingungen erhalten Sie in Ihrem Reisebüro.