Deutschlands schönste Weihnachtsmärkte

1.Tag: Anreise Dinkelsbühl & Augsburger Christkindlesmarkt

Busfahrt zum Augsburger Christkindlesmarkt, wo man Sie zu einem Altstadtrundgang erwartet. Auf dem Rathausplatz, dem Martin-Luther-Platz, entlang der Philippine-Welser-Straße, in der Maximilianstraße und vor der Moritzkirche reihen sich die Buden - einer der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands.

Lassen Sie sich verzaubern durch das Engelesspiel, das nach dem Vorbild von Hans Holbeins berühmten Altarengeln in der Fassade des Augsburger Rathauses aufgeführt wird. Ein vielfältiges Rahmenprogramm führt Sie stimmungsvoll durch die Vorweihnachtszeit. Neben der Krippe auf dem Christkindlesmarkt gibt es noch zwei weitere Attraktionen: Zum einen ist es das „Himmlische Postamt“ gleich unter dem riesigen Weihnachtsbaum. Die hier abgegebene Weihnachtspost kommt beim Empfänger mit einem Poststempel aus dem Ort „Christkindl“ in Österreich an. Zum anderen gehören die Geschichten der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm zu den bedeutendsten deutschen Kinder- und Hausmärchen. Weiters ist die Luther-Bibel das bekannteste und weltweit am meisten verbreitete Buch der deutschen Kulturgeschichte. Aufgrund dieser enormen Beliebtheit werden sie 2015 schon zum zweiten Mal zum Thema für die „Augsburger Märchenstraße”. In zahlreichen liebevoll dekorierten Schaufenstern von Augsburger Geschäften rund um den romantischen Christkindlesmarkt wird jeweils ein Märchen mit einer charakteristischen Szene präsentiert.

Weiterfahrt in die historische Stadt Dinkelsbühl in Ihr Hotel, hier werden Sie mit einem Begrüßungstrunk erwartet, danach Abendessen. 21:00 Rundgang mit dem Dinkelsbühler Nachtwächter durch die beleuchtete Altstadt. Auf seinem Weg durch die Straßen und Gassen der Altstadt lässt er sein Hornsignal ertönen und singt seinen bekannten Vers ‘Hört Ihr Leut‘ und lasst Euch sagen’…….

2.Tag: Schloss Schillingsfürst und Weihnachtsmarkt Dinkelsbühl

Frühstück und Fahrt mit dem Bus nach Schillingsfürst zum Barockschloss. Das Barockschloss der Fürsten zu Hohenlohe-Schillingsfürst ist Wahrzeichen der Stadt Schillingsfürst. Es erhebt sich weit sichtbar auf einem Bergsporn der Frankenhöhe. Die Museumsräume und Parkanlagen weisen auf die Glanzzeiten einer kleinen fürstlichen Residenz hin. Der Name „Xillingesfirst“ taucht um das Jahr 1000 in der Burgbernheimer Wildbannurkunde auf. Bereits 1300 war Schillingsfürst im Besitz des Hauses Hohenlohe. 1316 wurde die Burg von Ludwig dem Bayern zerstört. Die wiederaufgebaute Burg wurde im Bauernkrieg 1525 niedergebrannt. Die zum dritten Mal erbaute Burg wurde 1632 im Dreißigjährigen Krieg wiederum zerstört. Um die Mittagzeit zurück in Dinkelsbühl, erwartet Sie eine Fränkische Kaffeetafel mit hausgemachtem Strudelbuffet. Anschließend Spaziergang über den urgemütlichen Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt im alten Spitalhof inklusive einer guten Tasse Glühwein. Abendessen im Hotel. Anschließend Begrüßung

durch das Dinkelsbühler Zweigestirn im Innenhof des Alten Rathauses. Der Solotrompeter der Dinkelsbühler Knabenkapelle und die Marketenderin heißen die Gäste mit einem Trunk willkommen. Danach Führung durch die historische Altstadt.

3.Tag: Weihnachtsmarkt Rothenburg ob der Tauber

Nach dem Frühstück, Fahrt nach Rothenburg ob der Tauber. Wer sich das Beste aus einem deutschen Wintermärchen herausholen möchte, der besucht zur Adventszeit den Rothenburger Reiterlesmarkt. Alle Jahre wieder verwandelt sich das mittelalterliche Rothenburg in ein Wintermärchen. Schon seit dem 15. Jahrhundert wird die festliche Adventzeit durch einen wundervollen Weihnachtsmarkt begleitet. Auf über 500 Jahre gelebte Tradition kann dieser Markt zurückblicken und es hat sich seit dieser Zeit wohlweislich nur wenig an seinem historischen Ursprung geändert. Zur Steigerung der Körperwärme empfiehlt sich weißer Glühwein, um satt zu werden, sind die original Rothenburger Schneeballen, oder wer es lieber deftig mag, Rostbratwürste und Maronen bestens geeignet. Am Nachmittag zurück in Dinkelsbühl, Besuch des Museum „Haus der Geschichte“ mit Hexenaustellung. Am Abend Adventmenü mit Entenessen bei Kerzenschein und ein Getränk Ihrer Wahl. Anschließend gemütlicher und stimmungsvoller Abend bei Glühwein, Weihnachtsgebäck und Zithermusik, live!

4.Tag: Nürnberger Lebkuchen und Heimreise

Nach einem gemütlichen Frühstück check-out und Fahrt nach Nürnberg. Der berühmte Christkindlesmarkt gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Die vorweihnachtliche Verkaufsmesse auf dem Nürnberger Hauptmarkt lässt sich bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts zurückverfolgen. Aus dem Jahr 1628 stammt sein erster schriftlicher Nachweis: Auf dem Boden einer 19 Zentimeter langen, ovalen und mit Blumen bemalten Spanschachtel aus Nadelholz, die das Germanische Nationalmuseum besitzt, wurde eine mit schwarzer Tinte gemalte Inschrift gefunden: „Regina Susanna Harßdörfferin von der Jungfrau Susanna Eleonora Erbsin (oder Elbsin) zum Kindles-Marck überschickt 1628.“

Eine Liste aus dem Jahr 1737 zeigt, dass fast alle Nürnberger Handwerker in der Budenstadt vertreten waren. 140 Personen waren berechtigt Waren anzubieten. Entdecken Sie mit der Lebküchnerin Anna Kucherin, warum die Spezialität gerade in Nürnberg so erfolgreich wurde. Sie zeigt Ihnen die schönsten Orte in der Altstadt, zwischen Hauptmarkt, Kaiserburg und Sebalduskirche, die auch für die Lebküchner von Bedeutung hat. Wo wurden die frühesten Lebkuchen nach geheimen Rezept gebacken, wann, wo und vor allem warum verspeiste man sie besonders gerne. Weit und abenteuerlich war der Weg bis zur Annerkennung dieser Backkunst. Vielleicht führte gerade dies zu den besten Rezepten für Lebkuchen. Bisher sind die Zutaten ein streng gehütetes Geheimnis! Ob die Lebkücherin ihr Rezept preisgibt? Am Nachmittag Rückfahrt zu Ihrer Einstiegsstelle.