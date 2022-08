Dresdner Striezelmarkt – einer der ältesten Weihnachtsmärkte

1. Tag: Anreise nach Dresden

Mit dem Bus geht es von Ihrer gewünschten Einstiegsstelle zu Ihrem 3* Hotel Achat Premium nach Dresden, das in idealer Lage gelegen ist. Nach dem Zimmerbezug können Sie sich bei einer individuellen Entdeckungstour von den Sehenswürdigkeiten der Stadt verzaubern lassen und den weltbekannten Striezelmarkt besuchen. Schon von weitem sieht man die weltgrößte erzgebirgische Stufenpyramide und eine riesige geschmückte Fichte sowie die typischen Dresdner Weihnachtssymbole, den Nussknacker, den Bergmann, den Schneemann und den Pflaumentoffel als Großfiguren.

2.Tag: Dresden oder fakultativer Ausflug Meißen

Nach dem Frühstück steht Ihnen der Tag zur freien Verfügung oder Sie nehmen an dem fakultativen Ausflug in die Porzellanstadt Meißen teil. Besichtigung / Führung der Porzellanmanufaktur. Anschließend kurzer Stadtrundgang in Meißen. Gerade zur Weihnachtszeit gilt Meißen als Geheimtipp, wenn in der stimmungsvollen Kulisse des Marktplatzes an festlich geschmückten Ständen, die Händler Ihre Weihnachtsware feilbieten und sich der prächtige Rathausbau in einen riesigen Adventskalender verwandelt. Weiterfahrt zur geführten Stadtbesichtigung in Dresden, wo Sie in die glanzvolle Geschichte Dresdens eintauchen. Im Rahmen der Führung machen Sie auch einen Abstecher in eine der größten Stollenbäckereien Dresdens, die um diese Jahreszeit ihre Hochsaison hat. Bei einem kleinen Rundgang werden Sie in die Geheimnisse der Rezeptur und Rohstoffe des Dresdner Stollen eingeweiht, der eine über 500-jährige Tradition hat und zur Weihnachtszeit in die ganze Welt verschickt wird. Selbstverständlich können Sie auch dabei vom Stollen kosten. Nutzen Sie anschließend die Ihre Freizeit, um auf Shoppingtour zu gehen oder Sie statten einem besonders schönen Weihnachtsmarkt, dem mittelalterlichen Adventsspektakel im Stallhof, einen Besuch ab.

3.Tag: Bastei – Heimreise

Nach dem Frühstück, Fahrt von Dresden nach Pirna zur Bastei - der sehenswerte Höhepunkt der Sächsischen Schweiz. Sie besichtigen den berühmtesten Aussichtspunkt im Elbsandsteingebirge mit Blick über das Elbtal. Nach dem Mittagessen (excl.) im Panoramarestaurant geht es weiter nach Österreich zu Ihrer Einstiegstelle.