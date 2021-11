Flandern: Auf nach Brüssel, Brügge, Gent

1. Tag: Wien – Brüssel

Flug am Morgen nach Brüssel. Nach Ankunft Fahrt in die Stadt. Vorerst Fotostopp am berühmten Atomium. Anschließend Stadtrundfahrt zu den wesentlichen Sehenswürdigkeiten im Zentrum. Der historische “Grand’Place“ mit seinen imposanten historischen Fassaden, die elegante Einkaufspassage St. Hubert, die Kathedrale, dem Königspalast und natürlich dem Wahrzeichen der Stadt, dem “Manneken Pis“, statten Sie einen Besuch ab. Es bietet sich an, beim Besuch einer Schokoladenfabrik mehr über diese köstliche Spezialität Belgiens zu erfahren und natürlich auch zu probieren. Anschließend Transfer zum Hotel und Nächtigung.

2. Tag: Ausflug Brügge und Gent

Am Vormittag Fahrt nach Brügge, ein pittoreskes Städtchen mit mittelalterlichem Flair und malerischen Bauten, entlang verzweigter Wasserstraßen. Nach Ankunft ausführlicher Stadtrundgang durch das historische Zentrum. Danach Fahrt in die wunderschöne Stadt Gent, diese lernen Sie bei einem geführten Rundgang kennen. Von der Bedeutung der früher einflussreichen Handelsstadt und ihrer Reichtümer, zeugen die prachtvollen Bürgerhäuser und Markthallen entlang der Wasserkanäle sowie die Stadthalle, die Belfort-Festung und die Burg Gravensteen. Neben dem Ensemble von Korenlei und Graslei mit gotischen Treppengiebelhäusern wie dem “Gildehaus der Freien Schiffer“ und dem “Haus der Kornmesser“ ist die romanisch-gotische St. Bavo-Kathedrale, das kunsthistorisch bedeutsamste Bauwerk. Ausdruck des freien Bürgergeistes ist der Belfried (1300-1380), ein in den Genter Himmel ragender Turm mit dem - aus dem 17.Jahrhundert stammenden - Glockenspiel.

3. Tag: Fakultativer Ausflug Antwerpen & Mechelen

Morgens Fahrt nach Antwerpen, einer bedeutendsten Handels- und Kunstmetropolen der Geschichte, was sich noch heute am Stadtbild zeigt. Erwähnenswert ist der Grote Markt mit seinen reich geschmückten Gildehäusern und neben dem Geburtshaus des Malers Rubens, die zahlreichen Museen der Stadt. Bei einem Rundgang sehen Sie auch die größte Kathedrale Belgiens. Die Stadt ist noch heute ein bedeutendes Zentrum der Diamantschleiferei. Weiterfahrt nach Mechelen und Stadtrundgang. Danach Rückfahrt zu Ihrem Hotel nach Brüssel.

Preis pro Person: 58 EUR

Mindestteilnehmeranzahl: 25 Personen

4. Tag: Brüssel – Wien

Der heutige Tag steht Ihnen bis zum Transfer zum Flughafen am späten Nachmittag zur freien Verfügung. Abends Rückflug von Brüssel nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!