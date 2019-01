Willkommen auf der MS Kaiserin Elisabeth! Kommen Sie mit an Bord, genießen Sie ein paar Stunden auf der wunderschönen Donau … Highlights unserer Reise: Komárno (die slowakische Stadt hat eines der bedeutendsten Festungssysteme Europas), Esztergom (Domführung Stephans-Kathedrale), Fahrt durch das romantische Donauknie mit Blick auf die Festung Visegrad und den Wallfahrtsort Kismaros, Schleifenfahrt per Schiff durch die 2,2-Millionen-Stadt Budapest (mitfestlich beleuchteten Sehenswürdigkeiten) und Stadtrundfahrt in Budapest.

Termin

20.06. – 21.06.2019

Preis

Im Doppelzimmer ab 199 EUR p.P.

Leistungen

Schifffahrt an Bord der MS Kaiserin Elisabeth Wien – Komárno – Budapest gemäß Reiseverlauf

Verpflegung an Bord: Frühstücksbuffet, Mittags: Kapitänsbuffet, Nachmittags: Kaffee/Tee-Bar, Abends: Gulaschbuffet inkl. Live-Musik

Domführung Stephans-Kathedrale Esztergom

Schleifenfahrt Budapest per Schiff inkl. Mosel-Riesling-Sekt am Freideck

Transfer Schiff – Hotel Budapest

1 Nächtigung im 4* Hotel in Budapest (z.B. Lions Garden, Mercure oder ähnliches) inkl. Frühstück

Gührung in Komárno

Stadtrundfahrt (ca. 3 Stunden) in Budapest

Bahn- oder Busrückfahrt Budapest – Wien am 2.Tag

Q-Plus Mehrwertpaket in der Höhe von 18 EUR p.P.

Informationen

Aufzahlungen

Einzelzimmerzuschlag: 52 EUR

Nicht inkludiert

Getränke und nicht angeführte Mahlzeiten, Trinkgelder, Reiseversicherung, Eintritte, alle nicht angeführten Leistungen

Mindestteilnehmeranzahl: 2 Personen

Buchungscode: GLEUX9FK