1. Tag: Anreise nach Abfaltersbach / Osttirol

Sie fahren bequem mit dem Zug von Ihrem ÖBB Heimatbahnhof nach Abfaltersbach. Nach Ihrer Ankunft haben Sie einen Taxi - Transfer zum wunderschönen 4* Herrenansitz Strasser Wirt. Nach einem Willkommens-Begrüßungsgetränk mit Informationen über das Haus und das Programm erfolgt der Zimmerbezug. Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Genießen Sie auch die feine Nachmittagsjause. Vor dem Abendessen erhalten Sie noch einen Begrüßungsaperitif und weitere Informationen über das Haus und die Region. Abendessen mit 3-Gang-Menü und Nächtigung im Hotel.

2. Tag: Großglockner Themenweg

Heute geht es nach Kals am Großglockner zum Themenweg "Glocknerspur - Berge Denken" (ca. 1 h). Der Großglockner - Themenweg "Glocknerspur - Berge Denken" bietet Fitness für den Geist, Informationen über die interessante Alpingeschichte des Großglockners und vielfältige Einblicke in die kleinen und großen Naturwunder dieses Berges. Dieser Themenweg ist mit interessanten Tafeln und interaktiven Schauobjekten ausgestaltet. Mittagessen in einer Jausenstation. Auf der Rückfahrt kurzer Abstecher nach Lienz, die Hauptstadt Osttirols. 3-Gang-Abendessen und Nächtigung im Hotel.

3. Tag: Defereggental

Wanderung zur Glanzalm: Diese einfache Wanderung beginnt beim Parkplatz Ratzell auf der Sonnenseite des Defereggentals, oberhalb von Hopfgarten. Entlang des breiten Forstweges bieten sich einem immer wieder wunderschöne Ausblicke auf das Defereggen- und Iseltal. Den Forstweg kann man an mehreren Stellen über schmale Steige abkürzen. Nach ca. 1 Sunde Gehzeit erreicht man die Glanzalm auf 1.974m und kann sich hier mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnen lassen. 3-Gang-Abendessen und Nächtigung im Hotel.

4. Tag: Hochpustertal / 3-Zinnen-Umrundung

Eine Umrundung der 3-Zinnen (ca. 4 Stunden) gilt als eine der beliebtesten Wanderungen in den Dolomiten und ist Anziehungspunkt für unzählige Wanderer, Bergsteiger und Naturliebhaber: Der geringe Höhenunterschied und gut ausgebaute Wanderwege machen die bekannte Rundwanderung zu einer idealen Tour auch für weniger geübte Wanderer. Abendessen und Nächtigung im Hotel.

5. Tag: Heimreise

Gemütliches Frühstück im Hotel und Check Out. Danach treten Sie wieder Ihre Heimreise an. Sie werden mit einem Taxi - Transfer vom Hotel zum Bahnhof gebracht und fahren mit dem Zug zu Ihrem ÖBB - Heimatbahnhof zurück.

Programmänderungen vorbehalten!

Voraussichtliche An/Rückreise mit der ÖBB (ohne Umsteigen)

Anreise: Wien – Abfaltersbach IC 533 08:25 – 15:13 Uhr

Abreise: Abfaltersbach – Wien IC 632 14:46 – 21:35 Uhr