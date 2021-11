Insel der Aphrodite: 7 Tage Sternfahrt Zypern

1. Tag: Wien – Larnaca

Abflug von Wien nach Larnaca. Abholung und Begrüßung durch eine Assistenz unserer Partneragentur und Transfer zu Ihrem Hotel. Abendessen und Nächtigung.

2. Tag: Ausflug Pafos – Orientierungsfahrt

Der heutige Ausflug beginnt mit einem Besuch des Dorfes Yieroskipou, dem sogenannten “Heiligen Garten” der Göttin Aphrodite, Ausgangspunkt der Pilgerstraße zum Aphroditeheiligtum. Hier besuchen Sie, die aus dem 9. Jahrhundert stammende, Fünfkuppelkirche der Ayia Paraskevi, mit ihrer eindrucksvollen byzantinischen Architektur. Auf der Fahrt nach Kato-Pafos fahren Sie an der Katakombe der Ayia Solomoni vorbei. Nicht weit davon befindet sich die Kirche von Chrysopolitissa und die Säule von St. Paulus. Anschließend besucht man den archäologischen Park von Pafos, mit den Bodenmosaiken im Haus des Dionyssos. Unweit von den Mosaiken befindet sich der malerische Hafen von Pafos, an dem Sie Gelegenheit zum Bummeln haben bzw. sich an einen der Cafes in die Sonne zu setzen. Abendessen und Nächtigung.

3. Tag: Fakultativ – Ausflug Nikosia mit Nordnikosia

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung oder Sie haben die Möglichkeit an einem fakultativen Ausflug teilzunehmen. Ausflug in die Hauptstadt Zyperns – Nikosia, die letzte geteilte Hauptstadt der Erde. Besichtigung der geteilten Altstadt mit den Spuren des Okzident und Orients. Passieren des Überganges in der Ledrastraße zum Spaziergang in den türkischen Teil der Stadt: Selimiye-Moschee (die einstige römisch-katholischen Kathedrale Ayia Sophia), Bedestan (gedeckter Markt, UNESCO Denkmal), Büyük Khan. Danach Rückfahrt ins Hotel. Der restliche Tag steht zur freien Verfügung. Abendessen und Nächtigung. Preis pro Person: 70 EUR Mindestteilnehmeranzahl: 15 Personen

4. Tag: Fakultativ – Ganztagesausflug Wein – Land und Leute (inkl. Weinprobe und Meze Mittagessen)

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung oder Sie haben die Möglichkeit an einem fakultativen Ausflug teilzunehmen. Der heutige Ausflug führt Sie auf der Küstenstraße entlang bis Sie den legendären Geburtsort der Liebesgöttin Aphrodite, genannt Petra tou Romiou, erreichen. Laut Homer, sei hier die Schöne aus den Schaumkronen des Meeres geboren worden. Genießen Sie den reizvollen Ausblick. Im Anschluss steht die Besichtigung des antiken Stadtkönigreichs Kourion mit seinem römischen Theater, den Bodenmosaiken und Bädern im Haus des Eustolios am Programm. Schließlich führt die Fahrt durch malerische Weinberge zu den 'Krassochoria, den Weindörfern. In einer privaten Weinkellerei können Sie sich von der Qualität der zypriotischen Weine und des Weinanbaus überzeugen. Omodhos ist das bekannteste Dorf in der Weinregion. Die im traditionellen Stil erhaltenen und restaurierten Häuser machen einen Spaziergang durch das Dorf lohnenswert. Ihr Wirt erwartet Sie zum typisch zypriotischen Meze-Essen, einer reichhaltigen Auswahl an Spezialitäten der zypriotischen Küche. Genießen Sie einen besonderen Tag mit traditioneller Gastfreundschaft. Abendessen und Nächtigung. Preis pro Person: 90 EUR Mindestteilnehmeranzahl: 15 Personen

5. Tag: Ausflug ins Gebirge Troodos und Kykkos-Kloster

Das Troodosgebirge zusammen mit dem berühmten Kykko Kloster ist für jeden Besucher Zyperns unerlässlich. Unser Ausflug zum Troodosgebirge, zum grünen Herzen der Insel, führt Sie durch schöne Bergdörfer und geht weiter im Anstieg durch die Kiefernwälder des Troodosgebirges - mit wunderschönen Aussichten auf die Berglandschaft, durch das bekannte Bergdorf Platres zu dem Troodosplatz und erreichen anschließend das reichste Kloster Zyperns, das Kykko-Kloster, dessen Ursprünge am Anfang des 12 Jahrhunderts liegen. Die eindrucksvollen Fresken, Mosaiken und die Gebäude sind jüngeren Datums.

Das Kloster ist auch als Wallfahrtsort bekannt und besitzt eine Marien-Ikone, die angeblich von der Hand des Evangelisten Lukas selbst stammt. Dieser Ort ist Pilgerziel für viele Zyprioten. Anschließend besuchen Sie auf dem Berggipfel Throni, das Grab des ersten Präsidenten der Republik Zypern und ehemaligen Erzbischofs Makarios III. Genießen Sie die atemberaubenden Ausblicke auf die Nordküste. Nach dem fakultativen Mittagessen fährt man durch den Zedernwald zum Stavros Tis Psokas, wo eine kurze Kaffeepause eingelegt wird. Anschließend Rückfahrt nach Pafos zu Ihrem Hotel. Abendessen und Nächtigung.

6. Tag: Fakultativ – Ausflug nach Limassol

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung oder Sie haben die Möglichkeit an dem fakultativen Ausflug Limassol teilzunehmen. Sie besuchen als erstes die Johanniterfestung Kolossi mit seiner alten Zuckermühle und Speichern, berühmt für den Kommanderia Desertwein. Weiterfahrt durch die Orangen und Zitronenplantagen von Fassouri bis nach Limassol. Die Altstadt von Limassol mit der Burg (Foto Pause) wo Richard Löwenherz seine Hochzeit feierte, die neue Marina mit den Luxusyachten und die Promenade von Limassol laden zum Entdecken und Verweilen ein. Viele Tavernen und Cafe’s bieten Suvlaki in Pitta Brot und andere typisch-zypriotische Hausmannskost an. Abendessen und Nächtigung Preis pro Person: 60 EUR Mindestteilnehmeranzahl: 15 Personen

7. Tag: Larnaca – Wien

Der Tag steht Ihnen bis zum Transfer zum Flughafen zur freien Verfügung. Anschließend Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!

Bitte beachten Sie, dass wir bei Nichterreichen der Mindestteilnehmeranzahl die Reise neu kalkulieren müssen und behalten uns daher vor, den Reisepreis zu erhöhen bzw. die Reise abzusagen!

Inklusive Zug zum Flug ab/bis ganz Österreich

Pauschalpreis pro Person (alle Termine): 739 EUR