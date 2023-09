Jahreswechsel am Schiff mit Musik, Feuerwerk und Galadinner

1. Tag, 31.12.2023

Anreise Schärding – Passau und Silvestergala

Sie fahren am Vormittag gemütlich von Ihrer Einstiegsstelle mit dem Bus nach Schärding. Dort angekommen erleben Sie eine "Mittelalterliche Schmankerl Führung"! in der schönen Innviertler Stadt: Geführter Stadtrundgang auf mittelalterlichen Spuren zu den schönsten Plätzen der 700 Jahre alten Stadt Schärding mit einer typischen deftigen Kost aus dem Mittelalter, begleitet von einem/r StadtführerIn in mittelalterlicher Kleidung. Bodenständig - Innovativ!

Dazu werden Sie mit einem Humpen Bier der Brauerei Baumgartner, sowie Bauernbrot mit Fleischkas verwöhnt. Zur Jause wird Kaffee & Strudel gereicht!

Nach der interessanten Führung und den mittelalterlichen Genüssen werden Sie in Ihr Hotel gebracht. Check-in und Zimmerbezug. Sie haben noch genügend Zeit sich auszurasten oder einen kleinen Spaziergang zu machen, bevor Sie am frühen Abend mit dem Reisebus nach Passau gebracht werden. Passau die wunderschöne 3-Flüsse Stadt, wo Donau, Inn und Ilz zusammenfließen!

Über der Dreiflüssestadt thront die Veste Oberhaus, eine Festung aus dem 13.Jahrhundert, die das Oberhausmuseum und einen Aussichtsturm beherbergt. Die Altstadt ist für ihre barocken Gebäude bekannt, darunter den Stephansdom mit seinen charakteristischen Zwiebeltürmen und eine Orgel mit 17.974 Pfeifen.

Sie haben bis Ihre Silvesterfahrt mit dem Schiff beginnt noch ein wenig Freizeit um die schöne Stadt Passau zu besichtigen.

1 Übernachtung in Hotel Biedermeier, Schärding

2. Tag, 01.01.2024

Burg Clam, wo Grafen schlafen

Nach einem längeren, gemütlichen Frühstück geht die Zeitreise am ersten Tag im "Neuen Jahr" nach Klam. Das Burgerlebnis- wo Grafen schlafen, Sie werden vom Grafen persönlich geführt:

Der Rundgang durch die Burg Clam beginnt im Arkadenhof und führt durch die Burgapotheke, Waffenkammer und Kapelle zu den Wohnräumen der Grafen von Clam.

Zu sehen ist neben mehreren Gästezimmern auch das ehemalige Frühstückszimmer, das heute eine einzigartige Porzellansammlung beherbergt. Während der Führung erhält der Besucher einen Einblick in das Leben auf der mittelalterlichen Burg im Laufe der Jahrhunderte und bis heute.

Das Einzigartige an der Burg Clam ist, dass man hier durch eine bewohnte, voll möblierte, mittelalterliche Festung wandert! Späteres Mittagessen in der Burgschänke das exklusive Ritterhut Essen. Schlemmen & Genießen nach Herzenslust:"Ritter Hut-Essen“ ist ein besonderes Highlight: der Mittelpunkt einer fröhlichen Runde mit „Lagerfeuer-Feeling“ am Tisch.

Das Menü startet mit Aufstrichen und knusprigen Brotsorten, gefolgt von der Vorspeise nach Art des Hauses. Danach kann man auf dem heißen Hut verschiedene Sorten Fleisch, aber auch Würstchen und Gemüse nach Gusto zubereiten. Dazu reichen wir knackigen Salat & pikante Saucen. Anschließend die Krönung: Dessertvariationen, serviert von unserer kreativen Küchenbrigade.

Anschließend Heimreise zu Ihrer Einstiegsstelle.