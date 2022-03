Madame Butterfly: Die Bregenzer Festspiele hautnah erleben!

1. Tag: Anreise: Bregenz – Lindau – Ravensburg

Nach einer gemütlichen Zugfahrt erreichen Sie mittags Bregenz die Hauptstadt Vorarlbergs. Nach Ankunft Mittagessen in Bregenz und anschließend geht es weiter nach Ravensburg, wo Sie Ihre Reiseleitung durch die „Stadt der Türme und Tore“ führt. Die lebendige Altstadt mit Kulturgenuss und ehemals Freie Reichsstadt Ravensburg, mitten in der Ferienregion Bodensee und Allgäu gelegen, ist die wirtschaftliche Mitte der Region. Der zentral gelegene Marienplatz ist der ideale Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden. Dort und in den angrenzenden Straßen und Gassen, herrscht reges Leben. In der Bachstraße, wo der Stadtbach offen fließt, oder in der liebevoll sanierten Marktstraße. Nächtigung im Hotel

2. Tag: Konstanz – Blumeninsel Mainau

Nach einem ausgiebigen Frühstück setzen Sie am Vormittag mit der Fähre von Meersburg nach Konstanz über und lernen die Stadt bei einem geführten Stadtrundgang kennen. Anschließend fahren Sie nach Mainau, wo Ihnen freie Zeit für einen Spaziergang und Ihre individuelle Mittagspause auf der Insel bleibt. Lassen Sie sich von den Gerüchen und Farben der Blumenpracht berauschen. Am Nachmittag geht die Reise entlang des Bodensees, tiefer in die Schweiz zu den imposanten Wasserfällen des Rheinfalls bei Schaffhausen. Einem der größten Wasserfälle Europas. Staunen Sie über die Wassermassen, die sich dem Tal entgegenstürzen und genießen Sie das Schauspiel. Fakultativ ist bei Schönwetter eine kleine Bootsrundfahrt (20min) möglich. Am frühen Abend geht die Fahrt zur Mosterei J.&W. Kessler nach Horgenzell mit anschließendem gemeinsamem Abendessen. Nächtigung im Hotel.

3. Tag: Zeppelin & Friedrichshafen – Festspiele

Der heutige Tag Ihrer Reise beginnt mit der Entdeckung des Zeppelins, als Ort der Innovationen. Sie fahren in das bekannte Zeppelin Museum mit seiner weltweit größten Sammlung zur Luftschifffahrt und lernen hochkarätiger Kunst aus dem Bodenseeraum kennen. Technik & Kunst im Überblick. Das Zeppelin Museum, das seinen Namen, den von Graf Zeppelin in Friedrichshafen am Bodensee entwickelten Luftschiffen verdankt, ist ein Museum, das sich den innovativen Prozessen in Technik, Kunst und Gesellschaft verschrieben hat. Es beherbergt zwei Sammlungen. Zum einen die weltweit größte Sammlung zur Luftschifffahrt und der Innovation „leichter als Luft“. Highlight in diesem Bereich ist die begehbare Teilrekonstruktion von LZ 129 Hindenburg. Am Abend, Transfer zur Bregenzer Seebühne und nun genießen Sie die Vorstellung Madame Butterfly bei den Bregenzer Festspielen. Nächtigung im Hotel

4. Tag: Lindau – Bregenz - Abreise

Nach dem Frühstück erfolgt der Check-out im Hotel und Sie fahren zur Insel Lindau, wo Sie eine Führung erleben. Die Gartenstadt hält einige Überraschungen bereit. Wie auch der Mangturm mit seinem blonden, langen Rapunzel-Zopf, ein beliebtes Fotomotiv. Nach Besichtigung der Insel Lindau fahren Sie wieder zurück Richtung Österreich, in die Vorarlberger Hauptstadt Bregenz mit einem geführten Altstadtrundgang. Dazu zählen auf alle Fälle der Martinsturm und die Oberstadt. Historische Bauten, traditionelle Wahrzeichen sowie moderne Architektur zeigen Bregenz in all seinen Facetten. Im Anschluss beginnt Ihre Heimreise mit dem Zug wieder zu Ihrer Einstiegsstelle.

Programmänderung vorbehalten

Corona-bedingt (oder wegen zu geringer Teilnehmerzahl) kann die Reise auch kurzfristig abgesagt werden. Der Reisepreis würde in diesem Fall komplett zurückerstattet werden. Wir empfehlen die Storno- und Reise- versicherung der Europäischen Reiseversicherung AG!