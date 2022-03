Madrid: 4 Tage in der Hauptstadt Spaniens

1. Tag: Wien – Madrid

Abflug von Wien nach Madrid. Nach Ankunft werden Sie von Ihrer Reiseleitung empfangen und Sie unternehmen eine Panorama-Stadtrundfahrt durch Madrid. Strategisch in der geografischen Mitte der Iberischen Halbinsel auf 646 Meter ü.d.M. gelegen, besitzt Madrid unter den europäischen Großstädten einen der bedeutendsten alten Stadtkerne, die sich harmonisch in die bequemen modernen Infrastrukturen eingliedert.

Kunst und Kultur nehmen in Madrid auch eine wichtige Stellung ein. Die Hauptstadt verfügt über mehr als 60 Museen, die alle Bereiche des menschlichen Wissens umfassen. Besonders hervorzuheben sind das Prado-Museum, als eine der wichtigsten Pinakotheken der Welt und das Thyssen-Bornemisza-Museum mit über 800 Gemälden von den frühen flämischen Meistern bis hin zu den avantgardistischen Bewegungen. Das Nationale Kunstzentrum Reina Sofía ist der zeitgenössischen spanischen Kunst gewidmet und beherbergt unter anderem Werke von Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí und Juan Gris.

Anschließender Transfer zu Ihrem Hotel. Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Nächtigung.

2. Tag: Fakultativer Ausflug Avila und Segovia

Frühstück. Der Tag steht Ihnen zur freien Verfügung, um eigene Erkundigungen zu machen oder Sie haben die Möglichkeit an dem fakultativen Ausflug Avila und Segovia teilzunehmen. Geschützt durch die Berge der Sierra Gredos finden Sie Ávila, eine Weltkulturerbestätte. Hinter den Stadtmauern dieser Hauptstadt von Kastilien-León befindet sich eine wertvolle Reihe von Kirchen und Renaissance-Palästen, die vom vergangenen Reichtum der Stadt als Textilzentrum zeugen. Der Geburtsort der Heiligen Teresa von Jesus hat in der ganzen Stadt Spuren hinterlassen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtmauern, mit einer großen Anzahl religiöser Gebäude, die mit dem Leben des Heiligen verbunden sind. Die Europäische Kommission hat Ávila den Access City Award 2010 verliehen.

Segovia, dessen Altstadt zusammen mit seinem römischen Aquädukt zum Weltkulturerbe gehört, liegt auf einer Anhöhe zwischen den Flüssen Eresma und Clamores. Neben dem berühmten Aquädukt bilden zahlreiche romanische Kirchen, die Kathedrale und die Festung diese herrliche Landschaft, die diesen Teil Kastiliens beherrscht.

Preis: 75 EUR pro Person

Mindestteilnehmeranzahl: 20 Personen

3. Tag: Tag zur freien Verfügung in Madrid

Nach dem Frühstück steht Ihnen dieser Tag zur freien Verfügung.

4. Tag: Madrid – Wien

Der Tag steht Ihnen bis zum Transfer zum Flughafen zur freien Verfügung. Zeitgerechter Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

Programmänderung vorbehalten

Bitte beachten Sie, dass wir bei Nichterreichen der Mindestteilnehmeranzahl die Reise neu kalkulieren müssen und behalten uns daher vor, den Reisepreis zu erhöhen bzw. die Reise abzusagen!