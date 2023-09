Nostalgische Salonzugreise im Advent zur K&K Küste nach Opatija

1. Tag,

Anreise an die K&K Küste nach Opatija

Die Reise im historischen Sonderzug beginnt frühmorgens in Wien, mit mehreren Zustiegsmöglichkeiten und Buszubringer. Nach der Gepäckaufgabe begeben Sie sich zu den vorreservierten Sitzplätzen Ihres gebuchten Salonwaggons. Wie zu Kaiser’s Zeiten setzt sich der Sonderzug langsam Richtung Opatija in Bewegung.

Genießen Sie die Anreise und den Aufenthalt an Bord, während winterliche Landschaften an Ihnen vorüberziehen. Auf Wunsch (nicht im Reisepreis inkludiert) serviert das Bordpersonal ein kräftiges Frühstück, andere schmackhafte Mahlzeiten und Getränke.

Gleich nach Ankunft am Nachmittag, steht eine Führung durch die wunderschöne Hafenstadt Opatija am Programm. Sie erhalten einen Einblick in Geschichte und Kultur und erkunden beeindruckende Denkmäler, gepflegte Parkanlagen, und prächtige Villen. Anschließend Transfer zu Ihrem Hotel. Abendessen und Übernachtung im Hotel.

2. Tag,

KRK, Klosterinsel Košljun und Weinverkostung (Fakultativ) ODER Tagesausflug Trüffelsuchen (Fakultativ)

Nach einem ausgiebigen Frühstück haben Sie die Möglichkeiten an einem der angebotenen fakultativen Ausflüge teilzunehmen. ACHTUNG: Es kann nur ein Ausflug gebucht werden.

Ausflug Krk:

Sie besuchen die größte Stadt der gleichnamigen Insel – die Stadt Krk. Von allen industriellen Einflüssen befreit, birgt der Altstadtkern zahlreiche Sehenswürdigkeiten.

Nach der Stadtbesichtigung genießen Sie die Zeit in atemberaubender Gegend des charmanten Hafens, begleitet von zahlreichen Möwen und Geräuschen des Meeres. Anschließend Fahrt zur Ortschaft Punat, wo die Schifffahrt, zur kleinsten für die sakralen Zwecke bewohnte Insel, stattfindet – Klosterinsel Kosljun, wo zurzeit nur drei Franziskanermönche leben.

Nach Vrbnik, der Stadt auf einem Hügel, der steil ins Meer fällt, angekommen, in einem richtigen einheimischen Keller kosten Sie diesen adligen Tropfen des Žlahtina Weines, einen Rotwein und einen Süßwein, Elixiere des Jungseins, gefolgt von im Wind Bora luftgetrockneten Schinken und Käse von der Insel Krk. Nach der Weinprobe in der Konoba gibt es zum Abschied noch Schnaps für die Gäste.

Ausflug Trüffelsuchen:

Entdecken Sie die Seite Istriens, die Sie noch nicht kennen und finden Sie den unterirdischen Schatz seine Majestät "Trüffel".Sie besuchen das kleine Dorf Paladini, wo sich die Familie Karlic seit drei Generationen mit der Trüffelsuche beschäftigt.

Erleben Sie zusammen mit Ihren freundlichen Gastgebern ein einzigartiges Trüffelsuche-Abenteuer, das ihre originelle Idee war und dass bis heute viele Besucher aus der ganzen Welt genossen haben. Umgeben von der wunderbaren Natur, zusammen mit ihren zehn Hunden, können Sie mehr über Hundetraining, Trüffeln und Trüffeltraditionen erleben und erlernen. Nach einer kurzen Einführung in das Trüffel-Leben können Sie die leckeren Trüffel, und die diversen Trüffelprodukte von der Familie Karlic verkosten. Probieren Sie Ihre Spezialitäten und genießen Sie den einzigartigen Geschmack.

Nach dem Mittagessen ist die richtige Zeit in den Wald zu gehen und die Kalorien zu verbrennen! Dort erwartet Sie ein wahres Adrenalinabenteuer. Die Trüffelsuche mit den Hunden ist ein tolles Erlebnis! Die Trüffeln sind nicht nur ihre große Liebe, sondern auch die Lebensart der Familie Karlic. Am späteren Nachmittag für alle Rückfahrt zum Hotel. Abendessen und Übernachtung im Hotel.

3. Tag,

"Reise in die Vergangenheit"

Nach dem Frühstück führt dieser Ausflug zu sehenswerten Ortschaften an der Adriaküste und Zentralistrien. Die Stadt Kastav und ihre Umgebung stehen für eine bewegende Geschichte, geographische Vielfalt, interessante Architektur und für ein einmaliges Tourismusangebot. Man sagt, wer hier einmal den Klang eigener Schritte auf den alten glatten Steinwegen die schon viele andere betreten haben hört, kommt immer wieder zurück. Mosenice, Moscenicka Draga besticht durch wahrhaft mediterrane Atmosphäre. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Ort an der Adriaküste bei Touristen immer mehr zum kleinen Geheimtipp.

Moscenicka Draga entstand im 19. Jhdt., als die Bewohner von Mosenice, einer mittelalterlichen Stadt auf einem Hügel gelegen, beschlossen, in Küstennähe umzusiedeln. Ein Fischerdorf wurde gegründet. Symbolhaft erinnert das heutige Moscenicka Draga mit dem kleinen Hafen an die Gründerzeit. Nach einer individuellen Mittagsrast geht es weiter in die in Zentralistrien gelegene „Kleinste Stadt der Welt“, nach Hum, mit seinen gerade einmal 20 Einwohnern. Mit seinen Stadtmauern, zwei kleinen Straßen und drei Häuserreihen ist Hum eine Denkmalstadt und schönes Beispiel istrischer Städtchen, das sich lohnt, besucht zu werden. Den Tagesabschluss krönt das Abendessen im Restaurant Evergreen.

Wie der Name schon sagt, widmet sich das Restaurant „Evergreen“ in Volosko Gerichten, die nie aus der Mode kommen, und das breite Angebot ist gefüllt mit „Hits“ der lokalen Gastronomie, die auf besondere Weise zubereitet werden. Die Speisekarte variiert je nach Saison und verfügbaren Zutaten, aber Sie finden hier eine Vielzahl von Fischgerichten sowie Fleischdelikatessen wie Steaks und auf Holzkohle gegrilltes Lamm. Übernachtung im Hotel.

4. Tag,

Markt von Rijeka und Heimreise

Nach einem ausgiebigen Frühstück erfolgt der Check-out vom Hotel. Das Gepäck wird im Komfortreisebus verstaut. Anschließend Fahrt ins 13 Km von Opatija entfernte Rijeka wo sich gegenüber dem Palast Modello der Markplatz befindet, einem harmonischen Zusammenspiel zweier Pavillons und einem Fischmarkt. In den frühen Stunden des Tages spielt sich hier das wahre Leben Rijekas ab.

Das rege Stadtleben und reiche Marktangebot an Fisch, Obst und Gemüse, schafft eine Atmosphäre die vermutlich auch vor hundert Jahren nicht viel anders war, als unsere Vorfahren die gleichen Zutaten, die wir heute auch begehren, einkauften. Die ersten Pavillons wurden 1880 gebaut, der Fischmarkt kam Anfang des 20. Jahrhunderts dazu. Aus diesem Grund ist der Marktplatz ein geschütztes Kulturdenkmal. Mit diesen letzten unvergesslichen Eindrücken nehmen wir Abschied von Istrien.

Am Bahnhof von Rijeka wartet bereits der Sonderzug für die Rückreise entlang der gleichen Strecke wie bei der Anreise, zum Zielbahnhof nach Wien.