1. Tag: Wien – Chiemsee – Oberammergau/Umgebung

Ca. 06:00 Uhr Busanreise von Wien Richtung Oberammergau. Am Vormittag machen Sie einen Zwischenstopp in Prien am Chiemsee, wo Sie mit der Fähre zur Herreninsel übersetzen, gefolgt von einer ca. 15-minütigen Kutschfahrt zum Schloss Herrenchiemsee.

Führung im Schloss Herrenchiemsee (ca. 30-35 Minuten)

Die Herreninsel mit dem Schloss Herrenchiemsee ist die Hauptattraktion der Region und zieht alljährlich einen großen Besucherstrom an. Das "Bayerische Versailles", wie es oft genannt wird, ist ein pompöser, im Stil des französischen Barocks und Rokoko errichteter Prachtbau, der dem Schloss Versailles nachempfunden wurde. So wollte der bayerische König Ludwig II. seiner Verehrung des französischen Königs Ludwig XIV. Ausdruck verleihen. Besondere Highlights sind der fast 100 Meter lange Spiegelsaal und das legendäre "Tischlein deck dich" – ein versenkbarer Esstisch im Speisezimmer. Das Augustiner-Chorherrenstift, ehemals ein Benediktinerkloster, beherbergt heute ein modern gestaltetes Museum der Bayerischen Geschichte.

Im Anschluss an die Führung können Sie sich bei einem gemeinsamen Mittagessen im Panorama-Restaurant Schlosswirtschaft Herrenchiemsee mit Blick auf den Chiemsee stärken. Anschließend Rückfahrt mit der Kutsche zur Fähranlegestelle und Fährrückfahrt nach Prien und Weiterfahrt mit dem Bus zu Ihrem Hotel Umgebung Oberammergau mit Ankunft gegen ca. 17:00 Uhr. Check-in im Hotel und Zimmerbezug.

Abendessen und Übernachtung im Hotel in der Umgebung von Oberammergau.

2. Tag: Oberammergau – Passionsspiele

Frühstück im Hotel, Transfer nach Oberammergau und Ortsführung „Oberammergau, seine Geschichte“ (Dauer: 60 Min.) © Stefan Höcherl Willkommen in Oberammergau! Ihr Guide nimmt Sie mit auf einen Rundgang durch das Dorf mit seiner prächtigen Barockkirche und den mit Lüftlmalerei geschmückten Häusern. Erfahren Sie warum schon die Römer durchs Ammertal zogen und wie es zur Blüte der Holzschnitzkunst in diesem Dorf kam.

Im Anschluss an die Führung Möglichkeit für ein gemeinsames oder individuelles Mittagessen.

Ab 14:30/13:30 Uhr Aufführung „Passionsspiele“

Spieltage: Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag

3. Tag: Oberammergau/Umgebung – optionales Programm – Heimreise

Frühstück im Hotel und Check-out.

Programmvorschläge Vormittag (optional):

1.) Ettal: Besuch der Schaukäserei Ammergauer Alpen eG, direkt gegenüber der Benediktinerabtei Ettal.

Durch die Sichtfenster und eine TV-Präsentation wird erlebbar, wie aus der guten Ammergauer Milch der sahnig, würzige Ammergauer Käse wird, der zur Verkostung im rustikalen Stüberl bereitsteht. Anschließend empfiehlt es sich, direkt vor Ort Milch, Käse oder auch Butter und Joghurt einzukaufen. Dauer: ca. 1 ½ Std.

ODER:

Besichtigung der Ettaler Basilika

Die barocke Kuppel erhebt sich mächtig zu Füßen der Berge und zieht alle Blicke magnetisch an. Im Inneren lenkt der Lichteinfall den Blick auf die Deckenfresken und offenbart die prachtvolle Ausgestaltung des Gotteshauses. Einen schönen Kontrast zur prunkvollen Basilika bildet die Winterkirche mit ihrer modernen Architektur und dem reduzierten Interieure. Auf den Besuch des Gotteshauses folgen wahrhaft geistreiche Genüsse bei einer Führung durch die Ettaler Klosterdestillerie. Die Rezepturen der begehrten Liköre sind geheim und streng gehütet. Der Besuch in der Destille ist ein Erlebnis für die Sinne – der würzige Duft der Kräuter, die aromatische Süße des Likörs, die auch noch nach der Degustation auf der Zunge lieg. Dauer: ca. 1 ½ Std.

2.) Schloss Linderhof

Abfahrt in Richtung Linderhof durch das liebliche Graswangtal. Empfehlung: Bei einem Halt in Graswang besteht die Möglichkeit einer gemütlichen Wanderung entlang des Kohlbachs bis zu Schloss Linderhof. Eine Ankunft zu Fuß am Schloss erlaubt eine eindrucksvolle Perspektive. In Linderhof hat sich der Märchenkönig Ludwig II. seine Traumwelt erschaffen. Eine Führung durch das zauberhafte Schloss ist ebenso eindrucksvoll, wie die Besichtigung der fantastischen Außenanlagen, die sich idyllisch in die Parkanlage schmiegen. Tipp: der Besuch des Königshäuschens rundet den Ausflug auf Spuren Königs Ludwigs II. ab.

3.) Heimreise über Starnberger

See Schifffahrt am Starnberger See inklusive Mittagessen an Bord Im Anschluss an die ausgewählten Programmpunkte erfolgt gegen Mittag jeweils die Busrückfahrt nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!