Inklusive Zug zum Flug!

Zug zum Flug ab/bis ganz Österreich

Termin Pauschalpreis pro Person 31.05. 939 EUR 08.11. 889 EUR

Visum und Einreise

Österreichische Staatsbürger benötigen für die Einreise nach Italien kein Visum. Auch wenn der Reisepass bis zu 5 Jahre abgelaufen sein kann, wird unbedingt die Verwendung eines gültigen Reisepasses empfohlen. (www.bmeia.gv.at)

Der Personalausweis muss für die Reisedauer gültig sein. Staatsbürger anderer Länder werden gebeten, sich vor Buchung im Reisebüro oder bei ihrem zuständigen Konsulat bzw. ihrer zuständigen Botschaft nach den für sie geltenden Bestimmungen zu erkundigen.

Der Reisende ist für seine Reisedokumente in jedem Fall selbst verantwortlich!

Stornokosten

bis 120. Tag vor Reiseantritt 20%

119. bis 90. Tag vor Reiseantritt 35%

89. bis 60. Tag vor Reiseantritt 50%

59. bis 30. Tag vor Reiseantritt 75%

29. bis 20. Tag vor Reiseantritt 85%

19. bis 5. Tag vor Reiseantritt 90%

4. bis 2. Tag vor Reiseantritt 95%

ab 1. Tag vor Reiseantritt 100%

Flugtickets ab Ausstellung 100%

Nicht refundierbare Anzahlungen des Veranstalters an Lieferanten 100%. Bereits vom Veranstalter getätigte und nachweislich nicht erstattbare Ausgaben (z.B. Visa-Besorgung, nicht refundierbare Anzahlungen für Hotels und andere Leistungen, Tickets ohne Rückerstattungsmöglichkeit, etc.) sind im Falle eines Stornos in jedem Fall zur Gänze vom Kunden zu begleichen.

Impfungen und Gesundheit

Für die Einreise nach Italien sind keine Impfungen zwingend erforderlich. Für eventuelle Impfentscheidungen kontaktieren Sie bitte einen Arzt Ihres Vertrauens oder das Institut für Tropenmedizin.

Versicherung

Wir empfehlen den Abschluss einer Reiseversicherung mit Stornoschutz. Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot zur Reise. Die detaillierten Versicherungsbedingungen erhalten Sie in Ihrem Reisebüro.