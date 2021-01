Sonnenwende über dem Bodensee & Bayrische Gartenschau.

1. Tag: Anreise: Wien – Bregenz

Gemütliche Anreise im Luxusbus, vorbei an St. Pölten, Linz und München nach Bregenz. Zimmerbezug und Abendessen im Hotel.

2. Tag: Bregenz – Lindau mit Gartenschau

Frühstück im Hotel und anschließende Fahrt nach Unteruhldingen, wo sich ein interessantes Freilichtmuseum deutscher Vorzeit befindet. Es ist eine rekonstruierte Pfahlbausiedlung, die das Leben aus der Stein- und Bronzezeit lebendig werden lässt. Erleben Sie die Welt der frühen Bauern, Fischer und Händler. Danach lädt Lindau zu einem Stadtrundgang. Renaissance, Gotik und Barock spiegeln sich wider in Sehenswürdigkeiten wie dem Alten Rathaus, dem Münster, dem Diebesturm oder der Peterskirche. Der Leuchtturm und der Bayrische Löwe flankieren die Hafeneinfahrt. Lindau steht aber in diesem Jahr im Fokus von Pflanzen und Blumen. Ein blühender Bürgerpark wir zur

großartigen Bühne für ein einzigartiges Panorama aus See und Bergen. Rückfahrt nach Bregenz und Übernachtung im Hotel.

3. Tag: Bregenz – Insel Mainau & Sonnwendfeier

Nach dem Frühstück Fahrt auf der Schweizer Bodenseeseite zur Insel Mainau. Hier stehen Narzissen, Rosen, Dahlien und eine Fülle fremdländischer Blüten im farblichen Wettstreit. Im gräflichen Schloss schlägt das Herz der Insel, hier lebt die Familie Bernadotte. Palmen, verschiedenste Sträucher und Pflanzen sind Ihr ständiger Wegbegleiter bei einem Rundgang durch das florale Paradies. Rückfahrt nach Bregenz. Abends bringt Sie die Gondel auf den Pfänder, dem Hausberg der Bregenzer, wo Sie lustige Musikanten erwarten – Alphornbläser künden die Entzündung

der Sonnwendfunken an. Der Sommer wird mit einem farbenprächtigen Feuerwerk empfangen.

Anmerkung: Festes Schuhwerk ist erforderlich und bitte bringen Sie eine Taschenlampe mit. Die Festwiese ist ca. 20 Gehminuten von der Bergstation entfernt. Den Ausklang findet das Sonnwendfest bei einer gemeinsamen 45-minütigen Talwanderung. Alternativ stehen Gratis-Shuttlebusse 25 Gehminuten entfernt zur Talstation der Pfänderbahn zur Verfügung. Die Veranstaltung ist wetterabhängig! Übernachtung im Hotel

4. Tag: Bregenz – Ausflug Vaduz/Lichtenstein – Feldkirch & Schifffahrt Bodensee

Frühstück im Hotel und Fahrt ins nahe Fürstentum Lichtenstein – genauer in dessen kleine Hauptstadt Vaduz. Besuch des „Regierungsviertel“ mit Besuch des Landesmuseums. Auf der Rückfahrt besuchen Sie die wunderschöne Altstadt von Feldkirch, ehe Sie nachmittags nach Bregenz zurückkehren und ein Bodenseeschiff besteigen, dass mit Ihnen eine rund einstündige Rundfahrt in der Bregenzer Bucht macht. Rückfahrt zum Hotel und Abendessen.

5. Tag: Heimreise Bregenz – Memmingen - Wien

Nach dem Frühstück treten Sie wieder, vorbei an München, Linz und St. Pölten, die Heimfahrt an. Unterwegs steht noch ein kleiner Spaziergang durch die Altstadt von Memmingen auf dem Programm. Abends Ankunft in Wien

Programmänderungen vorbehalten!