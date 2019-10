ADVENTREISE NACH EUGENDORF

Mit dem historischen Salonzug fahren Sie von Wien in einem der schönen Salonwaggons nach Eugendorf. Kurzer Stopp für

zusteigende Gäste wird in St. Pölten & Linz an der Donau gemacht.

In unseren historischen Salonwaggons verwöhnen wir Sie bei der Hinfahrt mit einem schmackhaften Frühstück. (nicht im Preis inbegriffen)

Wir laden Sie am 23. November 2019 wieder zum Weihnachtsmarkt und Wintermärchen ein. Lernen Sie bei einer Führung die geretteten Tiere bei Tierpräsentationen oder an der großen Lebendtierkrippe näher kennen oder genießen Sie einfach die familiäre Atmosphäre.

Stöbern Sie nach geschmackvollen Geschenkartikeln oder Accessoires oder verweilen Sie an unseren Ständen bei regionalen Schmankerln. Auch für Kinder bieten wir an den Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien wieder ein abwechslungsreiches und spannendes Programm.

Danach geht die Busreise weiter nach Oberndorf, wo Sie ein schmackhaftes Mittagessen erwartet. Anschließend Führung durch die Stille Nacht Kapelle. Die bescheidene, bewusst schlicht gehaltene Kapelle wird jedes Jahr von Gästen der ganzen Welt besucht. Gerade ihre Schlichtheit ist es, die sie so lieblich erscheinen lässt.

Nach zwölf Jahren Bauzeit wurde sie 1937 eingeweiht. Sie wurde nur aus Spendengeldern finanziert und steht an jener Stelle, an der einst die St.-Nikolaus-Kirche stand. Die beiden Fenster zeigen die Liedschöpfer Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber. Das Altarbild besteht aus einem Holzrelief von Hermann Hutter, das aus dem Jahre 1915 stammt.

Beim Weihnachtsmarkt in Oberndorf entstand das weltberühmte Weihnachtslied „Stille Nacht! Heilige Nacht!“, das vor fast 200 Jahren in Oberndorf erstmals gesungen worden war, im Mittelpunkt. Der Weihnachtsmarkt am Stille-Nacht-Platz direkt vor der Stille Nacht-Kapelle hat mit seinen liebevoll dekorierten Ständen, weihnachtlichen Holzschnitzarbeiten, süßen Köstlichkeiten und verführerisch duftendem Glühwein Gäste aus Nah und Fern angezogen.

Sie werden von uns auf einen Punsch inklusive Gedenk-Häferl zum Mitnehmen eingeladen.

Um 17:30 Uhr geht die Reise mit dem Nostalgie Salonzug wieder zurück zu Ihrer Einstiegsstelle. Jeder Salonwaggon ist bewirtschaftet! Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Es gelten unsere AGB.

Voraussichtliche Zugzeiten

Termin: Samstag, den 23. November 2019

Wien West Bahnhof: ab 06:00 Uhr

Seekirchen: an 10:00 Uhr

Seekirchen: ab 17:30 Uhr

Wien West Bahnhof: an 21:45 Uhr