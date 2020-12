1. Tag: Wien – Thermen -und Vulkanland

Fahrt ab Wien mit Ihrem Bus zur Riegersburg. Nach Ankunft Auffahrt mit dem Lift für eine 1,5 stündige Führung durch die Burg und dem Hexenmuseum. Anschließend genießen Sie eine Spezialitätenverkostung im renommierten

Gasthof Haberl & Fink´s. Es folgt ein Besuch der Schokoladenmanufaktur Zotter mit Führung und Verkostung. Auf der spannenden Verkostungstour durch das Schoko-Laden-Theater erleben Sie live mit, wie Schokolade entsteht. Sie sehen durch die gläserne Architektur in die Produktion und können gleichzeitig an Naschstationen austesten,

wie sich die Kakaobohne in Schokolade verwandelt. Weiterfahrt nach Kapfenstein zum Weingut Winkler-Hemaden,

wo Sie Ihre erste ausgiebige Weinverkostung erleben werden. Der Einkehr in eine Buschenschank auf der Klöcher Weinstraße rundet den Tag ab (Nur Tischreservierung, Bestellung und Bezahlung vor Ort). Übernachtung mit Möglichkeit zum Abendessen im Vitalhotel Bad Radkersburg.

2. Tag: Südsteirische Weinstraße

Nach Check-out und einem reichhaltigen Frühstück Fahrt auf die Südsteirische Weinstraße. Unterwegs Möglichkeit zur Besichtigung des Hotels Loisium in Ehrenhausen. Anschließend gemeinsames Mittagessen im Ratscher Landhaus

(Nur Tischreservierung, Bestellung und Bezahlung vor Ort). Es folgt eine Rundfahrt über die Südsteirische Weinstraße mit Führung und Weinverkostung in 2 Weingütern. Weiterfahrt nach Lebring, um Ihr Hotel zu beziehen. Nächtigung mit Möglichkeit zum Abendessen im Hotel Gollner in Lebring.

3. Tag: Schilcher Weinstraße – Wien

Frühstück im Hotel und Check-Out. Kurzer Spaziergang zur Ölmühle Labugger. Das Kürbiskernöl, ein einzigartiges steirisches Markenzeichen, gehört mittlerweile zu den Weltspezialitäten und das nicht ohne Grund. Nur Öle aus Kürbiskernen, welche aus klar definierten Anbaugebieten kommen und in Ölmühlen in der Steiermark und im südlichen Burgenland gepresst werden, dürfen die europaweit geschützte Bezeichnung "steirisches Kürbiskernöl" führen. Führung und Ölverkostung. Danach fahren Sie an der Schilcher Weinstraße zum Jagawirt am Reinischkogel. Möglichkeit zum Mittagessen (Nur Tischreservierung, Bestellung und Bezahlung vor Ort). Weinverkostung im Wein- und Kastanienhof Klug, St. Stefan ob Stainz. Zum Abschluss Ihrer Genussreise kehren Sie im Buschenschank

Langmann Langegg an der Schilcherstraße ein.

Genießen Sie zum Abschluss eine Jause mit köstlichen Kleinigkeiten bevor Sie Ihre Heimreise antreten.

Programmänderungen vorbehalten!