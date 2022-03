Weltstadt Paris: 4 Tage Städteflug in Frankreichs Metropole

Zug zum Flug ab/bis ganz Österreich

Termin Pauschalpreis pro Person 11.08.2022 639 EUR alle weiteren Termine 729 EUR

Visum und Einreise

Österreichische Staatsbürger benötigen für die Einreise nach Frankreich kein Visum. Der Personalausweis muss auf jeden Fall für die Reisedauer gültig sein. Staatsbürger anderer Länder werden gebeten, sich vor Buchung im Reisebüro oder bei ihrem zuständigen Konsulat bzw. ihrer zuständigen Botschaft nach den für sie geltenden Bestimmungen zu erkundigen. Der Reisende ist für seine Reisedokumente in jedem Fall selbst verantwortlich!

Stornokosten

bis 120. Tag vor Reiseantritt 20% 119. bis 90. Tag vor Reiseantritt 35% 89. bis 60. Tag vor Reiseantritt 50% 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt 75% 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt 85% 19. bis 5. Tag vor Reiseantritt 90% 4. bis 2. Tag vor Reiseantritt 95% ab 1. Tag vor Reiseantritt 100% Flugtickets ab Ausstellung 100%

Nicht refundier bare Anzahlungen des Veranstalters an Lieferanten 100%. Bereits vom Veranstalter getätigte und nachweislich nicht erstattbare Ausgaben (z.B. Visa-Besorgung, nicht refundier bare Anzahlungen für Hotels und andere Leistungen, Tickets ohne Rückerstattungsmöglichkeit, etc.) sind im Falle eines Stornos in jedem Fall zur Gänze vom Kunden zu begleichen.

Versicherung

Für den Buchungsabschluss ist eine Reiseversicherung, die den Covid-Abbruch und Krankheitsfall während der Reise regelt, zwingend erforderlich. Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot zur Reise. Die detaillierten Versicherungsbedingungen erhalten Sie in Ihrem Reisebüro.

Covid-Regelung

Die G-Regeln des Zielgebietes, der Airline und der Hotels werden künftig angewandt. Sind die Vorgaben unterschiedlich, kommt jeweils die strengste Maßnahme zur Anwendung. Verlangt also Österreich und Deutschland die 3G-Regel, die Fluglinie oder ein Hotel die 1G-Regel, dann gilt die 1G-Regel.

Für die Einreise nach Spanien gilt zum Zeitpunkt der Ausschreibung die 3G Regel – also geimpft, genesen oder getestet – nachgewiesen per QR-Code im Grünen Pass und die Registrierung eines Online-Einreiseformulars. Änderungen der Covid-Regelungen sind jederzeit möglich.