1. Tag: Anreise, Super – G und Kombi – Slalom

Am frühen Morgen startet Ihr Kurzurlaub von Ihrer gewünschten Einstiegsstelle und führt über Salzburg ins schöne und weltberühmte

Kitzbühel. Kurz nach der Ankunft geht es auch schon zum ersten Rennen, dem Super – G auf der Streifalm. Am Nachmittag dürfen Sie dann beim Kombi – Slalom dabei sein und anschließend die Siegerehrung und Startnummernvergabe auf dem Zielgelände beiwohnen. Am Abend werden Sie nach Kufstein gefahren, wo Sie Ihr Zimmer in einem 3* Hotel beziehen.

Das Abendessen nehmen Sie im Hotel ein und haben den Rest des Abends zu Ihrer freien Verfügung. In Kufstein gibt es jede Menge Lokale und Kneipen, in denen man bis tief in die Nacht feiern und die ausgelassene Atmosphäre genießen kann. Halten Sie die Augen auf, zum Hahnenkamm – Rennen kann man auch in Kufstein das eine oder andere bekannte Gesicht erspähen!

2. Tag: Kitz Charity Trophy und Feuerwerk

Nach dem Frühstück geht es auch schon wieder ‘‘auf die Piste‘‘, oder zumindest daneben. Nach der Hahnenkamm Abfahrt auf der Streif geht es zur Kitz Charity Trophy im Zielgelände. Am frühen Abend findet die Siegerehrung und Startnummernvergabe statt, begleitet von einem opulenten Feuerwerk vor malerischer Kulisse. Und wenn die Raketen funkelnd in die Luft steigen, können Sie sich fast selbst wie ein Sieger fühlen! Anschließend werden Sie zurück zum Hotel gebracht. Der Abend steht Ihnen zur freien Verfügung.

3. Tag: Hahnenkamm Slalom und Rückreise

Heute können Sie nach dem Frühstück bei den beiden Slaloms-Durchgängen am Ganslern-Hang mitfiebern. Und mit der anschließenden

Siegerehrung ist Ihre aufregende Kurzreise zum Hahnenkamm Rennen auch leider schon zu Ende. Mit dem Reisebus geht es am Nachmittag zurück zu Ihrer ausgewählten Einstiegsstelle. Und wer weiß, vielleicht sind Sie ja eines Tages als Teilnehmer beim Hahnenkamm Rennen dabei?

Programmänderungen vorbehalten!