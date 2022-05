Vorteile im AboClub

Der Frühling ist da, in der Natur herrscht Aufbruchstimmung. Aufbruchstimmung herrscht nach den coronabedingten Einschränkungen auch bei den Veranstaltern von Events im ganzen Land. Eine Auswahl an Konzerten, Kabarett- oder Theaterabenden und Kinoerlebnissen, bei dem AboClub-Mitglieder bares Geld sparen können, gibt es im aktuellen AboClub-Magazin. Laufend kommen immer wieder neue Aktionen dazu, die in der aktuellen BVZ sowie online auf BVZ.at/aboclub präsentiert werden.

Eine große Auswahl der Produkte aus dem BVZ-Shop – von Büchern über Burgen und Schlösser in Niederösterreich, beliebten Rad- oder Wandertouren, bis hin zu nützlichen Dingen für den Garten – gibt es ebenso wieder im aktuellen Magazin. Noch mehr Angebote warten online auf BVZ.at/shop. Das Beste daran: Abonnenten sparen bares Geld beim Einkauf. Sie haben noch kein Abo? Dann entscheiden Sie sich jetzt für die wöchentliche Lesevielfalt mit den besten Seiten des Landes. Damit können Sie mehr als 130 AboClub-Aktionen im Jahr nutzen.

Alle Infos und Angebote auf BVZ.at/abo.

Das BVZ AboClub-Magazin liegt Ihrer nächsten BVZ bei.