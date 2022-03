Ukraine: Die Caritas hilft

Die Hilfe wird einen langen Atem brauchen, in der Ukraine, den Nachbarländern, aber auch hier bei uns. Gut koordinierte Hilfe und Zusammenhalt haben nun oberste Priorität. Hilfe ist nur dann effektiv, wenn sie gut koordiniert ist und dem Bedarf entspricht. Die Caritas will Menschen, die in der Ukraine ausharren oder auf der Flucht sind, genau das zur Verfügung stellen, was jetzt dringend gebraucht wird und zwar in guter Qualität.

So hilft die Caritas in der Ukraine

Die Caritas ist seit 30 Jahren in der Ukraine aktiv. Die aufgebauten Strukturen in der östlichen Ukraine und im gesamten Land ermöglichen es, sofort zu helfen. Die Caritas Ukraine ist auch jetzt in der Region präsent, hunderte lokale Caritashelfer*innen sind im Einsatz. Die humanitäre Hilfe der Caritas ist in vollem Gange.

Foto: zVg Caritas

Caritas-Mitarbeiter*innen und Freiwillige aus der Ukraine geben Essen aus, übernehmen Transporte vertriebener Familien und helfen vor Ort. Binnenvertriebenen erhalten wichtige Informationen, Lebensmittel, Trinkwasser und persönliche Hygieneartikel, psychosoziale Unterstützung sowie einen sicheren Ort zum Schlafen, Essen und Waschen. Neben der Hilfe in der Ukraine selbst unterstützen wir unsere Partnerorganisationen in den Nachbarländern

Große Hilfsbereitschaft im Burgenland

„Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Burgenländer*innen“, freut sich Caritas Direktorin Melanie Balaskovics. „Viele Anfragen sind in den vergangenen Tagen bei uns eingelangt. Diese spürbare Bereitschaft zur Hilfe hier ist enorm wertvoll. Aber Hilfe ist nur dann effektiv, wenn sie dem Bedarf entspricht.“

Die Caritas will Menschen, die in der Ukraine ausharren oder auf der Flucht sind, genau das zur Verfügung stellen, was jetzt dringend gebraucht wird. Und zwar in guter Qualität. Damit die Hilfe gut koordiniert werden kann und auch dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird, hat die Caritas im Burgenland eine eigene Hotline eingerichtet.

Foto: Fabian Berg

Sie wollen helfen?

Für häufig gestellte Fragen rund um Unterstützungsmöglichkeiten steht ab sofort die Ukraine Hotline der Caritas Burgenland zur Verfügung.

Telefonisch: 02682/73 600 333, Mo – Do: 8 – 15 Uhr, Fr 8 – 12 Uhr

E-Mail: hilfe.ukraine@caritas-burgenland.at,

Plattform füreinand.at

Derzeit stellen die Partnerorganisationen der Caritas in der Ukraine und den Nachbarländern auch Bedarfslisten für Sachspenden zusammen. Die Caritas veröffentlicht dann Aufrufe auf der Plattform fuereinand.at. Sie wollen mitanpacken? Dann registrieren Sie sich unter füreinand.at. Sie werden über Newsletter informiert, wie Sie helfen können.

Spenden Sie Nothilfepakete für ukrainische Familien

Hunderte lokale Caritashelfer*innen sind in der Ukraine und in den Nachbarländern im Einsatz. Wo immer es notwendig ist neue Hilfsgüter zur Verfügung zu stellen, bevorzugt die Caritas den Kauf bei Produzent*innen vor Ort, um unnötige Transportwege zu vermeiden. Deshalb sind Geldspenden im Moment die wirkungsvollste Art zu helfen“, betont Balaskovics.

Ein Nothilfepaket enthält Zucker, Mehl, Tee, Sonnenblumenöl, Butter und Lebensmittelkonserven. Mit 25 Euro können wir einen Monat lang die Notversorgung einer Familie mit Lebensmitteln sicherstellen. „Gemeinsam können wir die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine mit so dringend benötigter Nothilfe unterstützen.“

Bitte helfen Sie uns helfen und spenden Sie jetzt!

Caritas Spendenkonto

Raiffeisen Landesbank: IBAN: AT34 3300 0000 0100 0652

Kennwort: Ukraine Krise

Online-Spenden:

In den vergangenen Tagen haben sich bereits mehr als 100 Burgenländer*innen bei der Caritas gemeldet, die mitanpacken wollen. Bianca ist eine davon. Sie unterstützt freiwillig eine ukrainische Flüchtlingsfamilie bei der Bewältigung des Alltags. „Hilfsbereitschaft ist eine Verantwortung, die meiner Meinung nach jeder übernehmen sollte. Eine Familie direkt hier vor Ort zu unterstützen, ist eine Möglichkeit für uns alle, Zusammenhalt und Mitgefühl zu zeigen. Aus eigener Erfahrung aus meiner Kindheit weiß ich, wieviel Unterstützung, Freundlichkeit und Nächstenliebe auf dem Weg der Integration bedeuten und auf diesem Weg möchte ich etwas zurückgeben.“ Bianca, Freiwillige Helferin, Eisenstadt.