Chance auf einen Neustart

Erleichtert und liebevoll nimmt Jennifer ihr Baby auf den Arm. Endlich kann die junge Mutter in einer sicheren Umgebung aufatmen, Kraft tanken und für ihr vier Monate altes Baby einfach da sein. Die toxische Ehe mit ihrem alkoholabhängigen Mann kostete Jennifer bereits viel Kraft. Nach mehreren Schicksalsschlägen fiel sie in ein emotionales und finanzielles Loch. Trotz ihrer harten Vergangenheit suchte Jennifer weiter, gegen all diese Widrigkeiten anzukämpfen. Schließlich fand sie Hilfe bei der Caritas.

Betreuung in liebevoller Umgebung

Mütter in Not wie Jennifer, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, finden in den Caritas Mutter-Kinder-Häuser wieder Zuversicht, Hoffnung und Stabilität. In der Einrichtung in Wimpassing findet Jennifer auch mehr als nur eine Wohnung für sich und ihr Kind. In dieser schwierigen Lebenssituation hat sie ein Zuhause, Hilfe und sozialpädagogische Betreuung in einer liebevollen und sicheren Umgebung. Caritas Sozialarbeiterinnen erstellen Aufnahme individuelle Betreuungspläne. Von der Wohnungssuche bis zum Coaching bei der Jobsuche finden sie gemeinsam Wege in ein selbstständiges Leben.

Mütter und Kinder geraten meist schleichend in Notsituationen.

Die eine verlor ihren Job, die andere wurde vom Mann im Stich gelassen oder eine Krankheit hat sie aus der sicheren Existenz gerissen. Der Berg von Rechnungen wächst genauso rasant, wie die Aussichtslosigkeit, mit dem Geld bis zum Ende des Monats auszukommen. Wem Geld für Wohnen und Essen fehlt, kann am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen.

Besonders für Kinder ist es wichtig, in einem sicheren Umfeld aufzuwachsen, damit einer positiven Zukunft nichts im Wege steht. Gerade Frauen stehen durch die Angst einer Kindesabnahme durch die Jugendwohlfahrt und die Sorge um das Kind, im Falle einer akuten Obdachlosigkeit, unter immensen Druck. Die Caritas hilft Müttern in Not in Beratungsstellen und Einrichtungen, um einen Ausweg aus der bedrohlichen Situation zu finden.

Caritas stockt Hilfe für Mütter in Not auf.

Mama Jennifer und die kleine Annalena fühlen sich wohl im Mutter-Kind-Haus Foto: Caritas

In diesen Tagen werden die letzten Vorbereitungen im ehemaligen Kindergarten in Deutsch Tschantschendorf getroffen. Dort sollen Mütter in Not und ihre Kinder zukünftig ein sicheres und liebevolles Zuhause finden. „Dieser Ort mit seiner Infrastruktur ist optimal für alleinstehende Mütter und ihre Kinder“, freut sich Caritas Mitarbeiterin Hajnalka Horváth-Holdosi. Auch in Eisenstadt sollen künftig Mütter in Not Zuflucht und Schutz finden.

Schenken mit Sinn zu Muttertag

Mit den Caritas Muttertags-Geschenken Freude bereiten und Frauen in Not helfen

Mit den nachhaltigen Geschenksideen der Caritas können Sie nicht nur Ihren Liebsten eine Freude machen, sondern auch einer Mutter in Not helfen. Mit der Spende eines Schlafplatzes kann sie sich und ihr Kind in einem Mutter-Kind-Haus in Sicherheit wissen. Ein Babypaket hilft einer burgenländischen Jungfamilie für den guten Start ins Leben. Viele weitere Produkte zur Unterstützung finden Sie im Caritas Schenken mit Sinn Shop unter shop.caritas.at.

Und so einfach funktioniert Schenken mit Sinn:

Passendes Geschenk aussuchen, in den Warenkorb legen und bezahlen. Alles Liebe zum Muttertag! Alle Billets können online bestellt, am eigenen PC personalisiert und per E-Mail verschickt werden.

Schlafplatz für Mutter und Kind

Frauen mit Kindern sind in Notsituationen besonders dringend auf rasche und unbürokratische Hilfe angewiesen. Mit einem "Schlafplatz für eine Mutter und Kind" erhalten Frauen einen Platz in einer Notschlafstelle, Unterstützung bei der Arbeitssuche oder einfach nur Essen und Kleidung für sich und ihr Kind. Die Caritas hilft mit einem Platz in einem Notquartier, mit Wohngemeinschaften und Sozialberatung in Österreich.

https://shop.caritas.at/geschenke-zum-muttertag

Mit Ihrer Hilfe haben alleinstehend Mütter und ihre Kinde Chance auf einen Neustart.

Foto: Caritas

So können Sie helfen:

Mit einer Spende von 33 Euro ermöglichen Sie einer Mutter und ihren Kindern eine Nacht im Mutter-Kind-Haus.

IBAN AT34 3300 0000 0100 0652

Kennwort: „Mutter-Kind-Haus“

Online spenden

Einfach und sicher online spen­den via Kreditkarte, Bankeinzug oder EPS-Onlineüberweisung unter https://bit.ly/mutter-kind-haus oder QR-Code scannen.