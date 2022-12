Damit die Kinder nicht frieren müssen!

Frau M. hat viele Sorgen, aber ihre größte ist der bevorstehende Winter.

„Es geht sich jetzt schon hinten und vorne nicht mehr aus.“

Das monatliche Einkommen reicht nicht mal mehr für Miete, Energie und Lebensmittel“, schildert die alleinerziehende Mama von vier Kindern der Betreuerin in der Caritas Sozialberatungsstelle.

Nie hätte sie sich gedacht, jemals Hilfe von der Caritas in Anspruch nehmen zu müssen. Doch nun ist sie über die Unterstützung und das offene Ohr der Sozialbetreuerin sehr froh, denn die steigenden Preise trifft die Alleinerzieherin mit voller Wucht.

In einer solchen Not, wie es Frau M. gerade erlebt, braucht es schnelle und unbürokratische Hilfe. In der Caritas Sozialberatung bekam sie rasch Unterstützung, damit es auch im Winter zu keiner Abschaltung von Gas und Strom kommt und die Kinder nicht in einer kalten Wohnung zu Bett gehen müssen.

Ihre Hilfe kommt an:

In den Caritas Beratungsstellen, Mutter-Kind-Häusern oder Notschlafstellen unterstützt die Caritas Burgenländer*innen in Not dabei, ihre Existenz zu sichern.

Mit Ihrem Beitrag helfen Sie mit, dass möglichst niemand in unserem Land im kommenden Winter frieren muss, dass Kühlschränke nicht leer bleiben, Heizkörper nicht kalt und dass Kinder weiter Chancen und Perspektiven für eine bessere Zukunft haben.Durch Ihre Spende können armutsbetroffene Familien wieder aufatmen und Hoffnung schöpfen.

Ein voller Einkaufswagen:

Mit 40 Euro sichern Sie einer Alleinerziehenden mit einem Kind den wöchentlichen Lebensmitteleinkauf.

Wärme für Menschen in Not:

Mit Ihrer Spende über 50 Euro erhalten Menschen in Not einen Energiekostenzuschuss.



Raiffeisen Landesbank:

IBAN: AT34 3300 0000 0100 0652

Kennwort: Menschen in Not im Burgenland

QR-Code: