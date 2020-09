Seit Mittwoch gab es 14 Neuinfektionen, acht Personen sind genesen, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Donnerstag mit.

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle beträgt 626. Insgesamt 517 Personen gelten als genesen. 490 Menschen, um 52 mehr als am Mittwoch, befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.