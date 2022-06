Tipps für umweltfreundliches Einkaufen

Umweltfreundliches Einkaufen hängt einerseits vom Rohstoffanbau und andererseits von der Verpackungsentsorgung ab. Jeder Kunde hat die Möglichkeit, mit seinen regelmäßigen Einkäufen Nachhaltigkeit in den Alltag zu integrieren.

Regional und saisonal Einkaufen ist A & O

Die Umweltfreundlichkeit von Produkten lässt sich nicht nur durch ein Bio-Label definieren. Denn der Ausstoß von CO2-Emissionen ist eines der zentralen Probleme im Rahmen des Klimawandels. Daher sollte man beim Einkaufen auf die Herkunft und Saisonalität der Produkte achten. Gibt es etwa Tomaten aus Österreich statt aus Spanien, sollte man zu diesen greifen. Erdbeeren sollten beispielsweise nur im Sommer, Kürbisse im Herbst/Winter gekauft werden. Durch einen kürzeren Transportweg wird weniger CO2 produziert. Gleichzeitig werden so auch Erzeuger aus der Region unterstützt.

Auf die Verpackung kommt es an

Beim Kauf von Produkten im Supermarkt kommt es auch auf die Verpackung an. Hier lässt sich viel unnötiger Müll sparen. Besonders bei Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst und Käsewaren lässt es sich umweltbewusst einkaufen, indem man lose beziehungsweise frische Ware nimmt und diese beim Obst und Gemüse entweder in Papier oder wiederverwendbare Beutel verpackt oder bei Wurst, Fleisch und Käse auf mitgebrachte Behälter zurückgreift.

Noch idealer ist das Konzept von Unverpackt-Läden, in denen man sowieso eigene Dosen, Behälter und Co. mitbringt.

Weniger tierische Produkte essen

In Österreich werden rund 60 Prozent der Ackerflächen für die Futtermittelproduktion oder Tierzucht verwendet. Inklusive Weideflächen sind es sogar 80 Prozent. Das bedeutet, dass der Eigenbedarf an Obst und Gemüse im Land nur zu weniger als zwei Dritteln (Gemüse) und rund 70 Prozent (Obst) gedeckt werden kann. Der Rest wird importiert. Hinzu kommt, dass die Österreicher mit im Schnitt 1,25 Kilogramm Fleisch pro Woche das Dreifache der als gesund erachteten Menge verzehren. Dieser Überkonsum geht auf Kosten der Tiere und der Umwelt, denn die benötigte Menge an Fleisch kann nur durch intensive Tierhaltung erzeugt werden.

Wer auf Fleisch, Milch und Co. nicht verzichten mag, der sollte auf Bio-Labels und andere Gütesiegel achten, bei denen Gentechnik im Futter ausgeschlossen wird. Qualität und Tierschutz gibt es nicht zu Dumpingpreisen.