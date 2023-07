Der Genuss unserer Natur in Waldquelle Mineralwasser

Waldquelle schöpft seinen Geschmack aus der heimischen Natur. Den natürlich-einzigartigen Geschmack verdankt das Familienwasser dabei seinem Ursprungsort: Die Quelle von Waldquelle Mineralwasser entspringt am Fuße des Paulibergs, dem jüngsten erloschenen Vulkan Österreichs. Egal ob spritzig, sanft oder still – Waldquelle hat sich zum Ziel gesetzt, so die heimische Natur nicht nur im Namen, sondern auch in die Welt hinauszutragen.

Denn die Bedeutung von Mineralwasser darf nicht unterschätzt werden: Durch das Mineralwassertrinken wird das Mineralstoff- und Spurenelementedepot des Körpers kontinuierlich gefüllt. Mit einem Mineralstoffgehalt von zirka 439 mg/l eignet sich Waldquelle Mineralwasser optimal für den täglichen Trinkgenuss für die ganze Familie. Zudem enthält es wertvolles Calcium für Knochen und Zähne und Magnesium als Beruhigungs- und Schönheitsmineral zur Muskelentspannung für einen gesunden Stoffwechsel und eine gute Verdauung. Der geringe Natrium-Gehalt des burgenländischen Familienwassers wirkt sich darüber hinaus positiv auf Blutdruck und Kreislauf aus.

Waldquelle-Wandertag im September

Der Schutz der Natur ist Motivation für zahlreiche Aktivitäten, die Waldquelle regelmäßig in der Region setzt. Im letzten Jahr wurde der „Stöpselwald“ ins Leben gerufen, bei dem aus Getränkeverschlüssen Bäume werden und auch dieses Jahr sammelt ganz Österreich mit.

Zum absoluten Fixpunkt des burgenländischen Herbstes ist der Waldquelle Wandertag geworden, der am Sonntag, dem 17. September, in Kobersdorf über die Bühne geht. Das Familienevent geht bereits in die 6. Runde und verspricht erneut ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein zu werden. Ausgehend von dem Firmenstandort in Kobersdorf können drei unterschiedlich lange Strecken absolviert werden. Entlang der gesamten Wanderroute erwartet die Gäste ein tolles Rahmenprogramm im Stationenbetrieb, regionale Schmankerl und mineralisierende Getränke.

