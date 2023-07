Grünes Denken in der Küche

Die Ernährung und damit die Nahrungsmittelproduktion sind Bereiche, die sehr viel Nachhaltigkeits-Potenzial bieten. Transportwege, Wasserverbrauch und Co. sind Faktoren, die bei der Ernährung und der Lebensmittelproduktion immer stärker bedacht werden. Nachhaltig geht nämlich auch auf dem Teller: Angefangen bei der Verpackung eines Lebensmittels, versuchen mittlerweile viele, unnötige Platikverpackungen zu vermeiden bzw. auf nachhaltigere Verpackunge umzusteigen. Vor allem Obst und Gemüse kann lose gekauft werden, in manchen verpackungsfreien Läden kann man sogar Nudeln und andere Lebensmittel in selbst mitgebrachten Gläsern kaufen.

Im Sinne einer nachhaltigen Ernährung spielt auch Regionalität eine wichtige Rolle. Es gilt: je regionaler, desto besser. Spargel, Erdbeeren und Co. sollten stets regaional und saisonal gekauft werden. Sie sind nicht nur aufgrund der kurzen Transportwege nachhaltiger, sondern möglichst frisch haben sie auch die meisten Vitamine und Nährstoffe. Regionales Essen sieht also je nach Jahreszeit anders aus. Wer auch in der kalten Jahreszeit nicht auf Obst verzichten kann, wählt am besten aus südlicheren europäischen Ländern, als von anderen Kontinenten.

Tierisch nur gelegentlich

Wer seine Ernährung möglichst nachhaltig gestalten will, sollte auch seinen Konsum tierischer Produkte einschränken und gelegentlich vegetarische oder vegane Alternativen wählen. Der Hintergrund ist dieser: Tiere benötigen viel Fläche, Futter, Wasser und Pflege und brauchen damit in der Lebensmittelindustrie auch viele Ressourcen. 80 Prozent der Soja-Ernteerträge, für die große Anbauflächen benötigt werden, landen in den Futtertrögen der Tiere, die für die Fleisch- oder Milchproduktion gehalten werden. Auch beim Fischkonsum kann man darauf achten, dass der Fischfang nachhaltig ist und der Fisch bestenfalls aus regionalen Gewässern stammt.

Auch Bio-Lebensmittel, die also im Anbau ohne chemische Pestizide auskommen, sorgen für mehr Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit geht aber nicht nur bei der Wahl des Einkaufs, auch während des Zubereitens kann man Ressourcen wie Wasser und Energie schonen. Man sollte etwa nur so viel Wasser kochen, wie man wirklich benötigt, Restwärme nutzen und die gleiche Herdplatte zweimal verwenden. Wer Photovoltaik-Anlagen hat, versucht am besten Geschirrspüler und Co. dann einzuschalten, wenn diese die meiste Energie liefern. Das alles spart Energie und damit auch die Geldbörse. Beim Kochen gilt es auch, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden.

Die Lebensmittel sollten daher ihren Anforderungen entsprechend so gelagert werden, dass sie möglichst lange halten. Schon beim Einkauf sollte man darauf achten, dass man nur so viel kauft, wie man auch wirklich verwenden kann. Eine gute Möglichkeit wäre auch, Lebensmittel wie Gemüse oder Kräuter selbst anzubauen. Tomatenpflanzen und Basilikum beispielsweise können auch auf wenig Platz auf einem Balkon oder einer Terrasse wachsen. Regionaler geht es gar nicht mehr.