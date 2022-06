Nachhaltigkeit im Bauwesen

Das Thema Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde und in allen Lebensbereichen von großer Bedeutung. Nachhaltiges Bauen umfasst verschiedene Bereiche, wie beispielsweise von der Wahl des Grundstücks, der Architektur, der Energie-, Wasser- und Materialeffizienz, der Instandhaltung sowie der Abfallvermeidung bis hin zum ressourceneffizienten Betrieb.

Im Trend: Öko und „green buildings“

In diesem Sinne bedeutet nachhaltig nicht nur öko, sondern sogenannte „green buildings“ sind auch „smart“, denn in diesen Gebäuden ist umweltfreundliche sowie automatisierte Hightech-Technologie für die effiziente Nutzung von Energie und Ressourcen am Werk. Zudem punkten nachhaltige Gebäude mit einer angenehmen Atmosphäre mit hoher Wohn-, Arbeits- und Lebensqualität sowie Produktivität. Nachhaltiges Bauen zielt darauf ab, den Energie- und Ressourcenverbrauch zu minimieren, den Flächenverbrauch zu reduzieren und die Natur und Umwelt so wenig wie möglich zu belasten.

Nachhaltiges Bauen ist vielfältig

Faktoren und Effekte des nachhaltigen Bauens sind vielfältig. Um die Kraft der Sonne gezielt zu nutzen, können Solarzellen oder eine Photovoltaik-Anlange installiert werden. Gesunkene Produktionskosten und Subventionen haben diesen Trend begünstigt. Wenn Gebäude Selbstversorger werden, wird die Energie nicht nur hinzugewonnen, sondern macht die Gebäude energie-autark. Von Bedeutung ist nicht nur die Inte-gration erneuerbarer Energiequellen, sondern energieeffiziente Verteilungssysteme für Heizung und Kühlung.

Holz als nachhaltiger Baustoff

Zudem gibt es hochentwickelte nachhaltige Baustoffe und biologisch abbaubare Materialien. Traditionelle Baumethoden sind meist günstiger, dennoch werden die höheren Baukosten mit geringen Betriebskosten belohnt. Holz als nachhaltiger Baustoff hat zahlreiche positive Effekte und ist optimal für den Bau nachhaltiger Gebäude. Holz ist zudem flexibel einsetzbar. Nachhaltigkeit wird mit ökologischen Materialien, Langlebigkeit und Regionalität der Baustoffe verbunden. Im Fokus des nachhaltigen Bauens steht, eine hohe ökologische Qualität durch angemessene Bauweisen sicherzustellen.

Nachhaltiges Bauen sollte idealerweise nicht nur bei Neubauten umgesetzt werden, sondern auch bei Bestands-Modernisierungen. Die Vorteile von nachhaltigem Bauen sind beispielsweise die gute Bauqualität, geringere Betriebskosten, höherer Marktwert sowie höhere Vermarktungschancen.

Nachhaltigkeit hilft nicht nur dem Planeten, sondern ist auch für das eigene Budget vorteilhaft.