„Die Zukunft wird aus Holz gebaut“

Die BVZ hat mit dem Unternehmen O.K. Energie Haus GmbH aus Großpetersdorf gesprochen. Das traditionsreiche Unternehmen hat langjährige Erfahrung rund um Holz und Energiehäuser.

BVZ: Worauf sollte man achten, wenn man nachhaltig bauen möchte?

Oberfeichtner: Der Begriff Nachhaltigkeit wird im Baubereich leider schon sehr inflationär verwendet. Wenn eine Innenausbauplatte beispielsweise etwas weniger gesundheitsbedenkliche Leimstoffe hat als der Mitbewerber, dann wird schon von nachhaltig gesprochen – obwohl die Platte immer noch bedenklich für die Gesundheit der Bewohner ist. Oder bei manchen Fassadendämmplatten: Wenn bei der Herstellung etwas weniger bedenkliche Brandhemmer verwendet werden, dann kommt schon das Mascherl „nachhaltig“ drauf. Obwohl da immer noch Sondermüll auf die Hauswand geklatscht wird. Echt nachhaltig ist nur, was von der Natur kommt und auch bedenkenlos wieder schadstofffrei in die Natur zurückgeführt werden kann. Das typischste Beispiel hierfür ist der nachhaltigste aller Baustoffe: unser österreichisches Holz.

Welche Vorteile bieten Niedrigenergie- bzw. Passivhäuser?

Gerade in Zeiten von enormen Energiepreiserhöhungen bieten Niedrigenergie- und Passivhäuser den besten Inflationsschutz. Jedes unserer Häuser kann mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden, die mehr Sonnenstrom erzeugt, als das Haus für den gesamten Betrieb inklusive Heizung und Warmwasser benötigt. Man schont also nicht nur die Umwelt, sondern gleichzeitig sein Geldbörserl.

Wie kann man das Haus nachhaltig dämmen, um gleichzeitig Energie zu sparen?

Nachhaltig dämmen bedeutet, mit den richtigen (Natur-) Dämmstoffen zu arbeiten und an den richtigen Stellen zu dämmen. Zellulosedämmung ist natürliche Wärmedämmung aus Zellulosefasern, die durch Recycling von sauberem, sortenreinem Tageszeitungspapier entsteht. Sie ist effektiv und umweltfreundlich.

Welche Herausforderungen sehen Sie in der Zukunft in Bezug auf nachhaltiges Wohnen?

Eine große Herausforderung für alle zukünftigen Bauprojekte wird vor allem das „klimafitte Bauen“ sein. In Mitteleuropa müssen wir uns in Zukunft vor allem gegen die sommerliche Überhitzung schützen. Hierfür sind nicht alle Bauweisen und Dämmstoffe geeignet, nachhaltiges Bauen mit Holz, Zellulose und Holzfaserdämmplatten aber sehr wohl. Also: Die Gebäudehülle so bauen und dämmen, dass keine Klimaanlage notwendig ist.

Welche Vorteile bietet Holz?

Der genialste aller Baustoffe wird direkt vor Ort, hier in Österreich im Wald „produziert“. Wälder filtern das Treibhausgas CO2 aus der Luft und sind natürliche Klimaschützer. Genauso wirkt die Verwendung von Holz als Baustoff gegen den Klimawandel. Holz verbessert das Raumklima. Holz kann zu 100 Prozent wiederverwendet werden. Es gibt kurze Bauzeiten durch Vorfertigung im Werk. Holz ist langlebig. Wichtig für die Langlebigkeit von Holz ist eine diffusionsoffene Bauweise. Holz muss „atmen“ können.

Welche Bau- und Wohnweisen werden sich, Ihrer Meinung nach, in Zukunft durchsetzen?

Die Zukunft wird aus Holz gebaut. In Österreichs Wäldern entsteht jede Sekunde ein Kubikmeter Holz. Das ergibt am Tag Baumaterial für über 2.100 Häuser. Bei den Wohnweisen ist ein klarer Trend zu erkennen: Die einzelnen Wohneinheiten werden kleiner, es wird intelligenter geplant und Nutzfläche gespart. Das hilft, Ressourcen und Bodenverbrauch einzusparen.

Wie setzt sich Ihr Unternehmen mit Nachhaltigkeit auseinander?

Wir setzen uns nicht nur damit auseinander – wir leben es! Ich möchte sogar behaupten, dass wir seit 18 Jahren ein Nachhaltigkeitsvorbild für die Region und darüber hinaus sind. Wir hatten noch nie Plastiksackerl. Getränke gibt es immer in Glas- Pfandflaschen. Wir haben ein Mülltrennsystem. Auf unserem Dach haben wir eine 160kWp Photovoltaikanlage. Wir errichten wohngesunde, nachhaltige Gebäude aus Holz, die mehr CO2 binden, als bei der Produktion entsteht.