CO2 einsparen im Verkehr

Trotz vieler umweltfreundlicher Entwicklungen in den vergangenen Jahren ist man im Verkehr immer noch sehr von fossilen Brennstoffen abhängig. Der Verkehrssektor ist weltweit einer der größten CO2 Emittenten und macht in Österreich rund ein Drittel der Emissionen aus. Die Wahl unseres Verkehrsmittels wirkt sich also unmittelbar auf die Umwelt und das Klima aus.

Am umweltfreundlichsten wäre es vor allem auf kurzen Strecken auf das Fahrrad umzusteigen beziehungsweise zu Fuß zu gehen. Dies ist aber leider nicht immer möglich. Sollten ebenso klimafreundliche Alternativen wie Bus, Bahn oder Fahrgemeinschaften auch nicht in Frage kommen, so kann man aber auch bei nichtvermeidbaren Fahrten mit dem Auto spritsparend fahren.

Wer zum Beispiel den richtigen Reifendruck im Auge behält, verbraucht weniger Kraftstoff. Mittlerweile gibt es sogar Energiesparreifen, die einen geringeren Rollwiderstand haben und damit ebenso Sprit einsparen. Bei rund 40.000 Kilometern kann man damit bis zu 280 Kilogramm CO2 vermeiden.

Auch die Reduktion des Gewichts im Auto hilft, Sprit und CO2 einzusparen, denn je schwerer der Wagen ist, desto mehr wird verbraucht. Daher laden Sie schwere Gegenstände und Ersatzreifen, die nicht gebraucht werden aus und entfernen Sie den Gepäckträger, wenn dieser nicht benutzt wird.

Auch häufiges Bremsen und Schalten kostet viel unnötige Energie, die durch vorausschauendes Fahren reduziert werden kann.

Hält man sein Auto kurz an – zum Beispiel an einer Ampel oder an einem Bahnübergang – lohnt es sich, ab einer Haltezeit von 20 Sekunden den Motor abzustellen. Pro Jahr können so zirka 85 Kilogramm CO2 gespart werden.

Beitrag zur Klimaneutralität

Wer einen größeren Beitrag zum Klimaschutz leisten möchte und auf ein Auto nicht verzichten kann, sollte auf ein Elektrofahrzeug umsteigen, das wesentlich weniger Energie verbraucht und nur ein Viertel der CO2 Emissionen eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor erzeugt.

Der Kauf oder das Leasing eines E-Autos oder Plug-In-Hybrids wird zudem mit einem staatlichen Umweltbonus unterstützt.